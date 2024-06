Festivalul Internațional de film Transilvania începe în această săptămână

Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 a lovit nord-estul Statelor Unite vineri dimineață, resimțindu-se puternic în zona metropolitană a orașului New York și pe întregul litoral de est, de la Maryland până în Maine, conform US Geological Survey (USGS). Epicentrul a fost identificat în apropiere de Lebanon, New Jersey, iar seismul a stârnit reacții din Connecticut, Massachusetts până în Boston și Philadelphia, fără a se înregistra însă daune majore imediate.