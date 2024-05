Florile de soc: Proprietăți, beneficii și ce afecțiuni pot trata

Asculta acest articol Asculta acest articol

Deși multe dintre remediile naturale din trecut nu se mai folosesc și în vremurile actuale, floarea de soc încă iși păstrează renumele pentru tratarea diferitelor afecțiuni. Florile de soc sunt bogate în glicozide, taninuri, flavonoide, caroten, rutin si vitamina C. Fructele de soc conțin alcaloizi, caroteni, taninuri, acizi organici si vitaminele A, B si C. Flavonoidele, antioxidanți puternici care protejeazaă celulele de daune, găsite în boabe de soc, sunt considerate a fi responsabile pentru majoritatea proprietăților sale de vindecare.

Socul este utilizat in tratamentul bolilor degenerative și servește ca metoda de prevenire a cancerului. Este utilizat pentru inflamația sinusurilor (sinuzita), răceli, gripă, bronșită, diabet și constipație. Este, de asemenea, utilizat pentru a crește producția de urina (ca diuretic), pentru a stimula transpirația sau pentru a opri sângerarea. In plus, această plantă este, de asemenea, utilizată pentru gargară și apă de gură în cazuri de tuse, răceli, răgușeală (laringita), gripă și dificultăți de respirație. In plus, boabele de soc sunt bune pentru piele și amelioreaza durerea articulara (reumatism). Proprietățile florilor de soc așa cum am menționat anterior, socul are multiple proprietăți, printre care se regăsesc și următoareleꓽ Au proprietati antioxidante, combat gripa si răceala Au un efect pozitiv asupra sistemului imunitar Au putere laxativa acționeaza ca un antiinflamator, virtuțile sale antiseptice sunt, de asemenea, apreciate acest arbust are fitochimicale, si in special florile de soc contin ulei esential, precum si flavonoide, cum ar fi quercetin si rutin, acizi fenolici, taninuri, vitamina C si minerale. Toate aceste componente sunt combinate pentru a spori proprietatile sale de vindecare. Fara indoiala, beneficiile enorme ale florii de soc sunt o necesitate pentru botaniști, oameni de știință, medici si farmaciști, astfel încât socul a devenit unul dintre cei mai folositi arbori medicinali din lume.