Fluctuațiile creditelor de consum și ipotecare

În România, creditele de consum și cele ipotecare au înregistrat fluctuații semnificative în ultimii ani, reflectând schimbările economice și comportamentul financiar al populației. Datele furnizate de Banca Națională a României (BNR) și interpretate de experți arată o revenire notabilă a creditelor de consum, în timp ce creditele ipotecare încă resimt impactul creșterii dobânzilor.

Volumul de credite de consum a crescut semnificativ în martie 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, marcând cea mai bună dinamică din ultimii trei ani. Conform datelor anualizate, băncile au acordat credite noi de consum în valoare de 24,1 miliarde de lei, cu 32% mai mult decât în martie 2023.

Această creștere poate fi atribuită reducerii dobânzilor la creditele de consum în lei, care au scăzut de la 13-14% pe an anul trecut la sub 11% în aprilie anul curent. Totodată, inflația a fost de 6,6% pe an în martie, ceea ce înseamnă că, ajustat cu inflația, creditul de consum a crescut cu 24%, cel mai ridicat nivel de după martie 2022.

Creditul de consum a intrat într-o fază de răcire în 2023 din cauza inflației ridicate și a încetinirii consumului general în economie. Însă, din octombrie anul trecut și mai ales din ianuarie anul curent, creditul de consum a accelerat semnificativ. Această relansare a fost susținută și de creșterea veniturilor, ceea ce a contribuit la un reviriment al consumului.

Creditele ipotecare au fost cel mai aspru afectate de creșterea dobânzilor, deoarece aceste împrumuturi sunt pe termen lung, iar majorarea dobânzilor se resimte puternic în rata lunară. Dobânzile la creditele ipotecare s-au dublat de la 4% în 2021 la peste 8% în 2023 și s-au stabilizat la acest nivel în ultimul an.

Fluxul de credite ipotecare noi a scăzut în martie cu 3%, la 14,6 miliarde de lei, date anualizate, venind după o contracție nominală de aproape 40% în vara-toamna anului trecut. Contracția reală în martie anul curent este de peste 9%, dar aceasta a atins și 44% în 2023.

Perspectivele pentru creditul ipotecar se vor îmbunătăți semnificativ doar atunci când dobânzile vor scădea. Analiștii se așteaptă ca BNR să reducă rata cheie de la nivelul curent de 7% în iulie sau august, dar nu anticipează reduceri ample în acest an din cauza presiunii de creștere a salariilor și a deficitului bugetar ridicat.

În concluzie, viața și cheltuielile românilor sunt puternic influențate de evoluțiile creditării. Creditele de consum au revenit în forță, înregistrând cea mai bună dinamică din ultimii trei ani, susținute de scăderea dobânzilor și creșterea veniturilor. Pe de altă parte, creditele ipotecare încă resimt impactul creșterii dobânzilor, deși se așteaptă o îmbunătățire odată cu eventualele reduceri ale ratei cheie de către BNR.

Este esențial ca românii să fie bine informați și educați financiar pentru a-și gestiona eficient datoriile și economiile, în contextul fluctuațiilor economice și al evoluțiilor de pe piața creditării. Educația financiară poate juca un rol crucial în asigurarea stabilității financiare pe termen lung, conform analizei Profit.ro.

