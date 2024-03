FOTO – Țeapă pe OLX: A comandat o componentă pentru calculator și a primit o… husă pentru telefon

Asculta acest articol Asculta acest articol

Numai că nici de această dată nu a fost bunul comandat: a primit o componentă de o generație mult, mult mai veche și extrem de uzată. Păgubitul va depune mâine o plângere la IPJ Maramureș pentru înșelăciune. Totodată trage un semnal de alarmă asupra țepelor care se dau pe site-urile din România de acest gen.

”Bună ziua. Vreau să vă prezint o informație cu privire la țepele / produsele false vândute pe olx și, totodată, slaba pregătire și slaba securitate a celor de la firmele de curierat. Am fost și eu victima unei țepe de 500 de lei. O să depun mâine plângere la IPJ Maramureș. Se pot trimite colete în țară fără niciun act de identitate valabil. Mai grav este că se pot ridica bani pe un nume fals. Firmele de curierat nu cer un act de identitate, ci doar numărul de AWB.

Eu am cumpărat o componentă pentru un calculator (un procesor) și am primit o husă de telefon. În prima fază. Am luat legătura cu vânzătorul și atunci a început să inventeze o poveste. Apoi mi-a trimis tot un procesor, dar nu cel din anunț. Mi-a trimis ceva fără valoare la prețul de 500 de lei. Mâine depun plângere la IPJ Maramureș. Am vorbit cu o doamnă de la FanCurier București. Dânsa mi-a spus că banii și coletele se pot primi și trimite fără carte de identitate. Fără nimic. Practic poți să spui un nume fictiv și așa poți primi banii pe baza AWB-ului. Nu verifică coletele, nu fac nimic, nu răspund pentru nimic. Așa se poate trimite orice, poate și droguri sau alte lucruri intezise în a fi deținute, fără ca nimeni să știe. Nici nu vreau să știu câți au fost păcăliți în acest mod. Sunt convins că unii care poate nu au nici bani. Eu, de bine de rău, nu stau în cei 500 de lei, dar mă duc la poliție pentru a fi găsiți și nu cădea și alții în plasa lor. Sper să îl găsească. Măcar cei de la firmele de curierat să nu mai dea bani ramburs fără un buletin de identitate valabil pentru a se știi unde au ajuns banii. Povestea inventată de individ a fost cu siguranță o tragere de timp pentru a-i ajunge banii și pentru a nu merge eu la poliție. Acum sper ca măcar firma de curierat să aibă imagini din sediul curierului cu data și ora trimiterii coletului. Așa poate îl vor prinde” ne-a scris cititorul nostru.

În capturile foto de mai jos aveți discuția dintre vânzător și cumpărător dar și produs comandat aflat pe olx dar și ce a primit în realitate.