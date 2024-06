Asculta acest articol Asculta acest articol

Unul dintre cei mai buni jucători din lume, OUT de la EURO! Anunțul făcut în miez de noapte

Olanda și-a anunțat lotul final pentru EURO 2024 la sfârșitul lunii trecute, însă de atunci a suferit o lovitură majoră.

Printre jucătorii selecționați de Ronald Koeman se afla și Frenkie de Jong, dar mijlocașul Barcelonei nu va mai participa la turneul final din Germania.

Frenkie de Jong, OUT de la EURO 2024 din cauza unei accidentări

Marți, la miezul nopții, fotbalistul de 27 de ani a anunțat pe contul său de Instagram că nu va putea reprezenta țara din cauza unei accidentări suferite în sezonul recent încheiat. Aceasta a avut loc în aprilie, în derby-ul cu Real Madrid, scor 2-3, și a pus capăt sezonului său.

“Sunt trist și dezamăgit că nu voi participa la EURO. Am făcut tot ce am putut în ultimele săptămâni, dar din păcate glezna mea are nevoie de mai mult timp.

E un vis și cea mai mare onoare să îți reprezinți țara la un turneu final. Să porți tricoul portocaliu, să cânți imnul și să simți sprijinul întregii țări.

Dar, pentru moment, ca întreaga legiune portocalie, îmi voi susține echipa de pe margine. Haideți, băieți”, a fost mesajul postat de fotbalist.

Olanda trebuie să îi găsească un înlocuitor lui Frenkie de Jong

Deoarece este vorba de o accidentare, Olanda va avea permisiunea de a-l înlocui pe De Jong cu un alt fotbalist, deși a trimis deja lista finală către UEFA.

Momentan, Koeman nu a decis cine va fi înlocuitorul său. Conform Transfermarkt, De Jong este al doilea cel mai valoros fotbalist olandez (70 de milioane de euro), depășit doar de Xavi Simons (80 de milioane).

