Fug într-una: Trei ucraineni au fost găsiți în munții Maramureșului (actualizare / foto-video)

Asculta acest articol Asculta acest articol

Salvatorii montani vor face jonctiunea cu colegii de la Politia de Frontiera Poienile de sub Munte structura a ITPF Sighetu Marmatiei si se vor deplasa impreuna la caz, deplasare care datorita terenului accidentat si lipsei accesului auto va dura cateva ore bune.

ACTUALIZARE

Salvatorii montani impreuna cu colegii de la Politia de Frontiera au ajuns la cetateanul ucrainean. Acesta esfe deshidratat, nemancat si acuza dureri la membrele inferioare care il pun in dificultate de a se mai deplasa.

Avand in vedere ca evacuarea terestra in aceste conditii ar putea dura pana la 10 – 12 ore s-a luat decizia de a se solicita elicopterul.

Echipajul elicopterului SMURD de la POA Targu Mures au confirmat sprijinul ptr executarea misiunii iar timpul aproximativ este de 1h si 30 min pana la predarea cetateanului ucrainean la echipajele medicale.

In timpul actiunii de salvare au mai fost gasiti pe munte alti doi cetateni ucrainieni. Acestia se aflau in deplasare si au fost preluati de colegii de la Politia de Frontiera Poienile de sub Munte.