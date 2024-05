Generalii SRI au de achitat o cauțiune de câte 500.000 de lei fiecare

Asculta acest articol Asculta acest articol

După audierile de la DNA, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă au calitatea de inculpaţi în dosarul privind infracţiunile de trafic de influență și spălare de bani şi au la dispoziţie 7 zile să achite cauţiunea de 500.000 de lei fiecare pentru a rămâne sub control judiciar.

Potrivit G4Media, din cei 100.000 de euro daţi de omul de afaceri Cătălin Hideg, 80.000 de euro ar fi fost împărţiţi de Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă între ei, în timp ce 20.000 de euro ar fi ajuns la avocatul Trăilă. Fostul șef operativ al SRI Florian Coldea a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru fapte de corupție.

Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului SRI, s-a prezentat, miercuri, la Direcţia Naţională Anticorupţie. La DNA a ajuns şi fostul general SRI Dumitru Dumbravă pentru a fi audiat într-un dosar în care sunt suspectați de mită și trafic de influență. De asemenea, la DNA a ajuns și avocatul Doru Trăilă. Pentru toți trei calitatea de suspect a fost schimbată în cea de inculpat, conform Antena 3, care citează surse din DNA.

Conform Gândul, cei doi generali SRI au fost audiați într-un dosar în care sunt suspectați de mită și trafic de influență. Este vorba de scandalul în care omul de afaceri Cătălin Hideg susține că aceștia au încercat să-l șantajeze și să-l facă să-și vândă afacerea din domeniul sanitar unor francezi. Cătălin Hideg a mai declarat că a depus la DNA peste 20 de înregistrări cu Dumitru Dumbravă și alții, convorbiri în care se vorbește inclusiv despre implicarea lui Florian Coldea. „Din moment ce sunt 20 și ceva de înregistrări cu detalii, cu toate conversațiile, pe care eu personal le-am depus la DNA. Ce pot să spun mai mult de atât. Ei mi-au spus că o să-mi explodeze o bombă în față, că ei conduc România, că nu-mi dau seama cu cine mă pun. După ce am avut ultimele discuții, când s-a aflat că înregistrarea a ajuns în anumite locuri, am fost amenințat, dar ulterior nu am mai avut discuții cu dumnealor”, a mai spus Hideg.

Denunțuri despre primarul Brașovului

FC sau Comandantul Suprem, așa cum i se spunea generalului Coldea, a scris zeci de pagini de denunțuri, potrivit stiripesurse.ro. Printre ele, în top, Coliban, clanul Clem, atât consoarta Camelia cât și sora arhitectă, Miron Adriana și prietenul din liceu al lui Coliban, Bogdan Ciungara.

Ciungara este asociat în Swiss Hotel cu fostul general Ionaș Alexandru. Presă brașoveană a relatat mai demult despre subiect. Asociatul lui Coldea în diverse firme este Iulian Aitean, unul dintre ofițerii care l-au adus pe Radu Mazăre din Madagascar. Iulian Aitean, brașovean și el, este fiul generalului Ionaș Alexandru. Pe de altă parte, Dorina Coldea (soția lui FC) este colegă cu Dragoș Jaliu. Ambii sunt cadre didactice ale aceleiași facultăți. Cine e Dragoș Jaliu? Fostul asociat al lui Dan Barna în SC Grupul de Consultanță și Dezvoltare DCG SRL, societate care este fostul angajator al Adrianei Miron administratorul public al orașului.

Lucrurile nu se opresc aici. DNA a audiat deja mai mulți consilieri locali cu privire la o achiziție suspectă. Primăria Brașov a achiziționat un imobil de la o anume firma Eurostrada. Pentru brașoveni, mai ales pentru cei care au o afacere, numele este echivalent cu teroarea fiscală instaurată de Tibre Vasile, șeful ANAF.

Pe scurt, Tibre Vasile, prieten cu aceeași Adriana Miron și cu primarul Coliban, a decis să vândă la un preț imens un imobil de care nu mai avea nevoie, primăriei. Altcineva nu îl cumpără.

