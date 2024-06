Guvernul a majorat bugetul Programului IMM Plus

Asculta acest articol Asculta acest articol

… cu aproximativ 2,5 miliarde lei, până la suma totală de aproximativ 15 miliarde lei, conform unui comunicat al ministerului.

Astfel, se majorează şi plafonul total al garanţiilor de stat care pot fi emise în cadrul Programului cu suma de 2,22 miliarde lei, până la valoarea totală de 13,32 miliarde lei şi bugetul grantului până la valoarea totală de 1,68 miliarde lei.

“Majorarea bugetului Programului IMM Plus vine ca un răspuns firesc la solicitările antreprenorilor și autorităților locale, care au manifestat un interes deosebit pentru accesarea programului.

Prin această suplimentare, ne asigurăm că alte aproximativ 2.000 de companii vor beneficia de sprijinul necesar pentru dezvoltare şi investiţii.

Aceste instrumente financiare sunt esenţiale pentru a oferi mediului de afaceri resursele necesare pentru a-şi dezvolta afacerile, a crea locuri de muncă şi a stimula inovaţia”, a declarat ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

Din plafonul de garanţii valabil până la 30 iunie 2024, de 11,1 miliarde lei, suma de 7,99 miliarde lei alocată FNGCIMM era utilizată în proporţie de 96,28%, suma de 2,01 miliarde lei alocată FGCR în proporţie de 98,62%, iar suma de 1,1 miliarde lei alocată FRC în proporţie de 27,53%.

Prin aprobarea măsurilor propuse se va permite accesul la credite pentru realizarea de investiţii şi capital de lucru pentru încă 2.300 de noi beneficiari.

Astfel, numărul maxim al acestora creşte la 13.800, de la 11.500 cât erau prevăzuţi înainte de majorarea bugetului IMM Plus.

Dispoziţiile legale în vigoare în domeniul ajutorului de stat permit majorarea bugetului unei scheme de ajutor de stat cu până la 20%, fără a fi necesară notificarea Comisiei Europene, explică MF.

Prin Program, se acordă garanţii de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

Valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5 milioane de lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10 milioane de lei pentru creditele de investiţii, cu excepţia beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii pentru una sau mai multe activităţi finanţate, pentru care valoarea maximă a finanţării este de 5 milioane de lei.

Componente ale programului în diferite domenii

Componenta IMM Romania Plus facilitează accesul la finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiţii sau credite pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanţarea altor credite de investiţii sau cheltuieli destinate achiziţiei de părţi sociale şi acţiuni.

Componenta AGRO Plus este dedicată întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.

Componenta IMM PROD Plus are ca obiectiv acordarea de garanţii guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive.

Componenta Construct Plus are ca obiectiv acordarea de garanţii guvernamentale pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, susţinerea investiţiilor în domeniul energiei verzi şi alinierea la obiectivele de mediu implementate de: IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţiilor, inclusiv start-up-uri, precum şi arhitecţi şi birouri individuale de arhitectură; Unităţi Administrativ Teritoriale (municipii, oraşe, comune).

Componenta RURAL Plus are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele de investiţii şi creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.

Componenta INNOVATION Plus are ca obiectiv acordarea de garanţii pentru companiile româneşti inovative şi/sau care îşi promovează produsele şi serviciile destinate exportului.