Halloween: Origini, însemnătate și legende

… când oamenii aprindeau focuri și purtau costume pentru a îndepărta fantomele. În secolul al VIII-lea, Papa Grigorie al III-lea a desemnat ziua de 1 noiembrie drept un moment pentru cinstirea tuturor sfinților

Curând, Ziua Tuturor Sfinților a încorporat unele dintre tradițiile Samhainului. Seara de dinainte a fost cunoscută sub numele de All Hallows Eve, și mai târziu de Halloween.

Originile Halloween-ului datează de la vechiul festival celtic al Samhainului. Celții, care au trăit acum 2.000 de ani, mai ales în zona care este acum Irlanda, Regatul Unit și nordul Franței, și-au sărbătorit noul an pe 1 noiembrie.

Această zi a marcat sfârșitul verii și recolta și începutul iernii întunecate și reci, o perioadă a anului care a fost adesea asociată cu moartea umană. Celții credeau că în noaptea dinaintea noului an, granița dintre lumile celor vii și a celor morți a devenit neclară. În noaptea de 31 octombrie au sărbătorit Samhain, când se credea că fantomele morților s-au întors pe pământ.

Pe lângă faptul că a provocat probleme și a dăunat recoltelor, celții au crezut că prezența spiritelor din lumea din altă lume le-a făcut mai ușor druizilor sau preoților celtici să facă previziuni despre viitor. Pentru un popor în întregime dependent de lumea naturală volatilă, aceste profeții au fost o sursă importantă de confort în timpul iernii lungi și întunecate.

Pentru a comemora evenimentul, druizii au construit imense focuri sacre, unde oamenii s-au adunat pentru a arde recolte și animale ca sacrificii pentru zeitățile celtice

În timpul sărbătorii, celții purtau costume, constând în mod obișnuit din capete și piei de animale, și au încercat să-și spună averile celuilalt.

Când s-a terminat sărbătoarea, ei și-au aprins din nou focul de vatră, pe care îl stinseseră mai devreme în acea seară, din focul sacru pentru a-i proteja în timpul iernii viitoare.

Prin 43 d.Hr., Imperiul Roman a cucerit majoritatea teritoriului celtic. În cursul celor 400 de ani în care au condus țările celtice, două festivaluri de origine romană au fost combinate cu celebrarea tradițională celtică a Samhainului.

Prima a fost Feralia, o zi de la sfârșitul lunii octombrie când romanii au comemorat în mod tradițional trecerea morților. A doua a fost o zi de cinstire a Pomonei, zeița romană a fructelor și a pomilor. Simbolul Pomonei este mărul, iar încorporarea acestei sărbători în Samhain explică probabil tradiția de a sârbi pentru mere, care se practică astăzi de Halloween.

La 13 mai 609 d.Hr., Papa Bonifaciu al IV-lea a dedicat Panteonul din Roma în onoarea tuturor martirilor creștini, iar sărbătoarea catolică a Zilei tuturor martirilor a fost stabilită în biserica occidentală. Papa Grigorie al III-lea a extins ulterior festivalul pentru a include toți sfinții, precum și toți martirii, și a mutat respectarea de la 13 mai la 1 noiembrie.

Până în secolul al IX-lea, influența creștinismului s-a răspândit în țările celtice, unde s-a amestecat treptat și a înlocuit riturile celtice mai vechi. În 1000 d.Hr., biserica a făcut ziua de 2 noiembrie a tuturor sufletelor, o zi pentru cinstirea morților. Se crede că astăzi biserica a încercat să înlocuiască festivalul celtic al morților cu o sărbătoare legată, sancționată de biserică.

Ziua tuturor sufletelor a fost sărbătorită în mod similar cu Samhain, cu focuri mari, parade și îmbrăcat în costume de sfinți, îngeri și diavoli. Sărbătoarea Ziua Tuturor Sfinților a fost numită și All-hallows sau All-hallowmas (din engleza mijlocie Alholowmesse însemnând Ziua Tuturor Sfinților) și în noaptea dinaintea ei, noaptea tradițională a Samhainului în religia celtică, a început să fie numită All-Hallows Eva și, în cele din urmă, Halloween.

Sărbătoarea Halloweenului a fost extrem de limitată în Noua Anglie colonială din cauza sistemelor rigide de credință protestantă de acolo. Halloween-ul a fost mult mai frecvent în Maryland și în coloniile din sud.

Pe măsură ce credințele și obiceiurile diferitelor grupuri etnice europene și ale indienilor americani s-au încurcat, a început să apară o versiune distinctă americană a Halloween-ului. Primele sărbători includeau „petreceri de joacă”, care erau evenimente publice organizate pentru a sărbători recolta. Vecinii împărtășeau povești despre morți, își povesteau averile, dansau și cântau.

Festivitățile coloniale de Halloween au prezentat, de asemenea, povestirea poveștilor cu fantome și răutăciile de tot felul. La mijlocul secolului al XIX-lea, festivitățile anuale de toamnă erau comune, dar Halloweenul nu era încă sărbătorit peste tot în țară.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, America a fost inundată de noi imigranți. Acești noi imigranți, în special milioanele de irlandezi care fug de foametea irlandeză de cartofi, au ajutat la popularizarea sărbătorii de Halloween la nivel național.

Ritualuri mai puțin cunoscute

Dar cum rămâne cu tradițiile și convingerile de Halloween de care au uitat totul trucurile de astăzi? Multe dintre aceste ritualuri învechite s-au concentrat asupra viitorului în locul trecutului și a celor vii în locul celor morți.

În special, mulți au avut de-a face cu a ajuta tinerele femei să-și identifice viitorii soți și să le liniștească că într-o zi – cu noroc, până la Halloweenul viitor – vor fi căsătoriți. În Irlanda secolului al XVIII-lea, o bucătară de chibrituri ar putea îngropa un inel în piureul ei de cartofi în noaptea de Halloween, sperând să aducă iubire adevărată mesei care a găsit-o.

În Scoția, prezicătorii au recomandat ca o tânără eligibilă să numească o alună pentru fiecare dintre pretendenții ei și apoi să arunce nucile în șemineu. Povestea a fost reprezentată de viitorul soț al fetei, care a ars în cenușă, mai degrabă decât să explodeze sau să explodeze. (În unele versiuni ale acestei legende, s-a întâmplat opusul: nuca care a ars simboliza o dragoste care nu va dura.)

O altă poveste a spus că, dacă o tânără femeie ar mânca un preparat zaharat din nuci, alune și nucșoară înainte de culcare în noaptea de Halloween, ea ar visa la viitorul ei soț.

Femeile tinere și-au aruncat coajele de mere peste umeri, sperând că cojile vor cădea pe podea sub forma inițialelor viitorilor lor soți; au încercat să afle despre viitorul lor uitându-se la gălbenușurile de ou care pluteau într-un castron cu apă și au stat în fața oglinzilor în camere întunecate, ținând lumânări și uitându-se peste umerii fețelor soțului lor.

Alte ritualuri erau mai competitive. La unele petreceri de Halloween, primul oaspete care a găsit un bav la o vânătoare de castane ar fi primul care s-a căsătorit. La alții, primul bob de măr de succes ar fi primul pe culoar.

Desigur, indiferent dacă cerem sfaturi romantice sau încercăm să evităm șapte ani de ghinion, fiecare dintre aceste superstiții de Halloween se bazează pe bunăvoința acelorași „spirite” a căror prezență a fost simțită atât de acut de primii celți.

Legendele și personajele înfiorătoare au evoluat pe baza unor evenimente reale, de-a dreptul terifiante

În secolul al XIX-lea, răspândirea tuberculozei sau a consumului, a revendicat viața unor familii întregi din Rhode Island, Connecticut, Vermont și din alte părți ale New England.

Înainte ca medicii să poată explica modul în care s-au răspândit bolile infecțioase, sătenii fără speranță au crezut că unii dintre cei care au pierit din consum au prădat membrii familiei lor vii. Acest lucru a stimulat o practică sumbru de a dezgropa morții și de a le arde organele interne.

Vrăjitoarea diabolică cu pielea verde care zboară pe mătura ei magică poate fi o icoană de Halloween – și un stereotip bine uzat. Dar istoria reală din spatele modului în care vrăjitoarele au ajuns să fie asociate cu un astfel de obiect de uz casnic este orice altceva decât plictisitoare.

Cea mai veche imagine cunoscută a vrăjitoarelor pe mături datează din 1451, când au apărut două ilustrații în manuscrisul poetului francez Martin Le Franc, Le Champion des Dames (Apărătorul doamnelor).

Asocierea dintre vrăjitoare și mături poate avea rădăcini într-un ritual de fertilitate păgân, în care fermierii rurali săreau și dansau călare pe stâlpi, furci sau mături în lumina lunii pline pentru a încuraja creșterea recoltelor lor. Acest „dans cu mătură” a fost confundat cu relatările obișnuite despre vrăjitoare care zboară noaptea în drum spre orgii și alte întâlniri ilicite.

În perioada care a precedat Marea Criză Economică, Halloween-ul devenise o perioadă în care tinerii puteau să-și ia avânt – și să provoace răutăți. Uneori mergeau prea departe. În 1933, părinții au fost revoltați când sute de adolescenți au răsturnat mașini, au tăiat stâlpi de telefon și s-au implicat în alte acte de vandalism în toată țara.

Oamenii au început să se refere la sărbătoarea din acel an drept „Halloweenul negru”, în mod similar modului în care s-au referit la prăbușirea pieței de valori cu patru ani mai devreme drept „Marțea neagră”.

În loc să interzică sărbătoarea, așa cum au cerut unii, multe comunități au început să organizeze activități de Halloween – și case bântuite – pentru a-i ține ocupați pe potențialii farsori neliniștiți.

Se crede că un mit irlandez despre un bărbat poreclit „Stingy Jack” a condus la tradiția de a sculpta fețe înfricoșătoare în tărtăcuțe. Potrivit legendei, Jack îl păcălește pe Diavolul să-i plătească băutura și apoi îl prinde în capcană sub forma unei monede. Diavolul se răzbune în cele din urmă și Stingy Jack ajunge să cutreieră Pământul pentru eternitate fără un loc în rai sau iad. Jack, totuși, are un cărbune aprins, pe care îl plasează în interiorul unui nap sculptat, creând Jack-o-lanternul original.

„Fantoma” lui Abraham Lincoln la Casa Albă

De ani de zile, președinții, primele doamne, invitații și membrii personalului Casei Albe au susținut că fie l-au văzut pe Abraham Lincoln, fie că i-au simțit prezența. Grace Coolidge, soția lui Calvin Coolidge, al 30-lea președinte, a fost prima persoană care a raportat că a văzut fantoma lui Abraham Lincoln. Ea a spus că stătea la o fereastră a Biroului Oval, cu mâinile strânse la spate, privind spre Potomac, poate încă văzând câmpurile de luptă sângeroase de dincolo.

Ziua Morților

Ziua morților (el Día de los Muertos), este o sărbătoare mexicană în care familiile primesc înapoi sufletele rudelor lor decedate pentru o scurtă reuniune care include mâncare, băutură și sărbătoare.

Un amestec de ritual mezoamerican, religie europeană și cultura spaniolă, sărbătoarea este sărbătorită în fiecare an în perioada 31 octombrie-2 noiembrie.

În timp ce 31 octombrie este Halloween, 1 noiembrie este „el Dia de los Inocentes” sau ziua copiilor și Ziua tuturor Sfinților. 2 noiembrie este Ziua tuturor sufletelor sau Ziua morților.

Potrivit tradiției, porțile raiului sunt deschise la miezul nopții pe 31 octombrie, iar spiritele copiilor se pot alătura familiilor lor timp de 24 de ore. Spiritele adulților pot face același lucru pe 2 noiembrie.

Rădăcinile Zilei Morților, sărbătorită în Mexicul contemporan și printre cele de moștenire mexicană din Statele Unite și din întreaga lume, se întorc cu aproximativ 3.000 de ani, la ritualurile de onorare a morților din Mesoamerica precolumbiană.