Hramul Mănăstirilor Rohia și Chiuzbaia

Evenimentele au început cu o zi înainte pe la ora 7 când s-a oficiat slujba Utreniei si Sfânta Liturghie. La ora 11, Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni a fost adusă din Paraclisul Sfântul Ierarh Nicolae și așezată în pridvorul bisericii mari spre închinare pelerinilor. La ora 18, s-a oficiat slujba Vecerniei și Acatistul Izvorul Tămăduirii, urmată de: Privegherea, slujba Utreniei, Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Invierii Domnului și dezlegări pentru cei bolnavi.

Azi, în ziua sărbătorii, programul începe la ora 3, cu prima sfântă Liturghie pentru împărtășirea credincioșilor; ora 6,oo, Sfințirea Apei (Aghiasma mică); ora 7,00, Taina Sfântului Maslu de obște, iar la ora 9,30 începe Sfânta și dumnezeiasca liturghie.

An de an, în prima vineri de după Paşte, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Izvorul Tămăduirii. Creştinii prezenţi la sfintele lăcaşe de cult vor lua parte la slujba de sfinţire a apei, cunoscută şi sub denumirea de Agheasma Mică.

Este aşteptată lume multă la Mănăstirea Chiuzbaia, lângă oraşul Baia Sprie, unde stareţul Varlaam Coroian s-a pregătit pentru acest eveniment. Sfânta Liturghie, oficiată de preoţii din împrejurimi, va începe la ora 10. Construcţia a fost extinsă an de an, astfel că s-a conturat un ansamblu arhitectural numit şi „Athosul Maramureşului”. Mănăstirea Chiuzbaia se află la 7 km nord-vest de Baia Mare şi a fost construită în 1995-1998. Locaşul de cult s-a născut dintr-un vis al preotului Viorel Mada din Chiuzbaia, în care i s-a poruncit să ridice o mănăstire. Izvorul Tămăduirii este un praznic închinat Maicii Domnului. La finalul rugăciunilor din această zi, stareţul Varlaam îi invită pe credincioşi la o agapă frăţească.

