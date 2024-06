În 2023, nici marii fermieri care exploatează terenurile statului nu au făcut performanţă

Asculta acest articol Asculta acest articol

Potrivit datelor statistice aduse în spaţiul public de către publicaţia Agroinfo, primii zece arendași pe terenul statului exploatează aproximativ 50% din cele 254,5 mii de hectare pe care le are în concesiune sau arendă Agenția Domeniilor Statului, potrivit unei analize Economica pe baza informațiilor furnizate de ADS. Tot ei generează și printre cele mai mari afaceri în zona producției de cereale, astfel că trendurile pe care se înscriu anual pot fi privite ca o oglindă a întregii industrii.

Anul 2023, potrivit unei analize Economica pe baza rezultatelor financiare publicate de Ministerul Finanțelor, în 2023, doar o companie dintre primele zece în fucție de suprafețele arendate de la ADS a raportat afaceri în creștere.

Este vorba despre Intercereal SA, companie a antreprenorului Augustin Oancea, prin Martin Oil Energy, potrivit termene.ro. Aceasta a înregistrat în 2023 o cifră de afaceri netă de 145,9 milioane de lei, cu 47,4% în plus față de 2022. Compania a trecut însă pe pierdere, de la un plus de 24,1 milioane de lei la o pierdere netă de 14,4 milioane de lei. Compania a avut anul trecut, în medie m 293 de salariați, cu cinci mai mulți decât cu un an în urmă. În rest, ceilalți mari producători pe terenul statului au înregistrat afaceri mai mici.

Dintre aceștia, cele mai mari rulaje au fost înregistrate de Agro Chirnogi, una dintre coampaniile grupului Maria, controlat de antreprenori libanezi. Din datele Ministerului de Finanțe, Agro Chirnogi a finalizat 2023 cu o cifră de afaceri netă de 1,2 miliarde de lei, față de 1,6 miliarde de lei cu un an în urmă (minus 23%) și un profit net de 11,6 ori mai mic comparativ cu cel din 2022, respectiv de 6,4 milioane de lei. Rata profitului a ajuns astfel în cazul Agro Chirnogi la 0,5% față de 4,6% în 2022.

Agro Chirnogi exploata în 2023 peste 10.000 de hectare, din care peste 8.300 de hectare de teren arendate de la ADS. Compania cultivă cereale și oleaginoase și a fost înființată în anul 1991, fiind fosta IAS Chirnogi, județul Călărași, iar, din 2002, face parte din grupul de companii Maria, unul dintre cele mai mari din Romania.

Urmează Agricost, companie controlată de grupul arab Al Dahra, care produce pe cea mai mare suprafață arabilă din țară- peste 56.800 de hectare luate în arendă de la stat.

Agricost a avut în 2023 rulaje de 616,5 milioane de lei, cu 28% mai mici decât cu un an în urmă și o marjă a profitului net de 13,6% în condițiile unui profit net de 84 de milioane de lei, cu 91,4% sub cel raportat cu un an în urmă. În 2022, compania a avut, în medie, 414 angajați, față de 436 în 2022.

Maria Trading, parte a aceluiași grup ca și Agro Chirnogi și cu activitate principală creșterea și îngrășarea bovinelor și ovinelor, a avut în 2023 afaceri cu 12% sub cele raportate în 2022, respectiv 326,4 milioane de lei. Compania a înregistrat însă 9,5 milioane de lei peirderi, față de un profit net de 3,9 milioane de lei cu un an în urmă. Producătorul exploatează peste 11.000 de hectare preluate în arendă de la Agenția Domeniilor Statului ( ADS).

A&S International 2000, grup de companii ce au ca domeniu de activitate producția de cereale și distribuția produselor agricole și care exploata în 2023 peste 7.600 de hectare a avut în 2023 afaceri de 63,4 milioane de lei, în scădere cu 7,5% față de 2022 și un profit net de 4,2 milioane de lei, cu 85% mai mic decât anul anterior, marja de profit a companiei ajungând de la 42% la 6%.

