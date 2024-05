În Australia oile sunt folosite pentru a întreţine gazonul din viitoarele afaceri ecologice

Asculta acest articol Asculta acest articol

O serie de panouri au fost amplasate pe păşuni care n-au fost folosite la capacitate, dar şi pe anumite terenuri degradate, care au fost astfel puse în valoare. Ba chiar mai mult, s-a vorbit şi despre posibilitatea păşunării de către turmele de oile fără coarne, fiind excluse caprele, a vegetaţiei dintre acele panouri fotovoltaice.

După cum menţionează publicaţia Agroinfo, un concept inovator de parc agrovoltaic este testat în Australia, unde se integrează panourile solare în activitățile agricole pentru a obține rezultate promițătoare. În statul New South Wales din Australia, lângă localitatea Uralla, o turmă de peste 6.000 de oi paște sub aproximativ 1 milion de panouri solare, în cadrul primei etape a fermei solare New England a companiei Acen Australia.

Fermierii au observat beneficiile imediate ale acestei combinații neconvenționale. Richard Munsie, unul dintre fermierii implicați în proiect, explică: „Panourile solare creează un microclimat care este ideal pentru animale. Ele umbresc pășunile dimineața devreme, prelungind efectele ruginii și oferind umbră și protecție împotriva înghețurilor.”

Aceste condiții îmbunătățesc calitatea pășunilor și, implicit, a hranei pentru oi. Cameron Wood, un alt fermier, observă că panourile solare au contribuit la protejarea activității sale în fața secetei. „Iarba proaspătă și umbra sunt o combinație excelentă. Așteptăm cu nerăbdare să aducem oile în staule în această iarnă pentru tuns și să împachetăm lâna pentru piață”, adaugă el entuziast.

Proiectul agrovoltaic este în faza inițială de evaluare, iar rezultatele preliminare sunt încurajatoare. Reprezentanții Acen afirmă că experimentul va continua să fie monitorizat pe parcursul mai multor sezoane, având în vedere succesul similar al altor proiecte de acest tip în trecut, care au condus la îmbunătățirea calității lânii, potrivit spotmedia.ro.

Ferma solară New England urmează să fie extinsă, lucrările urmând să demareze la a doua etapă cu o capacitate de 720 MW, devenind astfel cea mai mare fermă solară din New South Wales.