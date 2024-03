În ciuda numeroaselor probleme, British Museum are un nou director

Asculta acest articol Asculta acest articol

Aceasta se confruntă cu probleme, inclusiv scandalul legat de cele 2.000 de obiecte furate din colecțiile sale, și discuții îndelungate privind Frizele Parthenonului, conform informațiilor AFP.

Precedentul director, Hartwig Fischer, de naţionalitate germană şi totodată primul cetăţean non-britanic care a condus prestigiosul muzeu londonez, a demisionat la sfârşitul lunii august 2023 după dezvăluirile legate de acele furturi.

De atunci, interimatul a fost asigurat de fostul director de la Victoria & Albert Museum din Londra, Mark Jones.

Nicholas Cullinan, în vârstă de 46 de ai, a fost numit după aprobarea sa unanimă de către administratorii muzeului şi cu acordul prim-ministrului din Regatul Unit, Rishi Sunak.

Aflat la conducerea National Portrait Gallery din 2015, el a dus la bun sfârşit o operaţiune de reamenajare completă a colecţiilor şi a muzeului, al cărui spaţiu deschis pentru public a sporit cu o cincime, potrivit unui comunicat care a anunţat numirea sa în funcţia de director al British Museum.

Acest istoric al artei a fost şi curator la Metropolitan Museum of Art din New York şi la Tate Modern din Londra. El îşi va prelua funcţia la British Museum în vara acestui an.

Înfiinţat în 1753, British Museum deţine o colecţie de 8 milioane de opere de artă, printre care se regăsesc Piatra din Rosetta şi Frizele Parthenonului, achiziţionate de Regatul Unit în epoca colonială şi revendicate de către Grecia.

Instituţia londoneză, care poate fi vizitată în regim de gratuitate, reprezintă cea mai vizitată atracţie turistică din Regatul Unit, cu peste 5,8 milioane de vizitatori în 2023, în creştere cu 42% faţă de anul precedent.

Dezvăluirea scandalului furtului pe scară largă a dus la concedierea unui angajat, care a fost arestat de poliţie, dar nu a fost pus sub urmărire penală până în acest moment.

După descoperirea furturilor, British Museum a anunţat că a recuperat puţin peste 350 de obiecte.

Noul director al muzeului londonez va trebui, de asemenea, să implementeze o renovare majoră, estimată la peste 1 miliard de euro şi devenită necesară din cauza stării de degradare a unora dintre galeriile sale.

CITEȘTE ȘI:

Expoziție cu lucrările a zeci de copii din România și Republica Moldova la Muzeul de Artă