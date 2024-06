În Germania se închid abatoarele unul după altul. 

Asculta acest articol Asculta acest articol

Germanii mănâncă din ce în ce mai puțină carne.

Industria germană a cărnii de 46 de miliarde de euro se află în mijlocul unei crize istorice. Nemții mănâncă din ce în ce mai puțină carne și numărul porcilor de îngrășat scade de la un an la altul. Abatoarele mari nu mai funcționează la capacitate maximă.

Vion, cea mai mare companie de profil vrea să se retragă complet din Germania. Abatorul olandez Vion caută cumpărători pentru toate cele unsprezece locații din cea mai importantă piață de până acum.

Olandezii au realizat 5,3 miliarde de euro în vânzări în 2022. Pierderea anuală a crescut de la 29 de milioane în 2022 la 108 milioane de euro în 2023. Vion a citat criza cărnii de porc din Germania drept principalul motiv. În Germania sacrificarea animalelor a scăzut cu 17%.

În urmă cu 20 de ani, olandezii au cumpărat multe abatoare în Germania. Olandezii sunt cei mai mari sacrificatori de vite din Germania. Când vine vorba de porci, Vion este numărul trei după Tönnies și Westfleisch. Retragerea Vion probabil va declanșa o reorganizare a industriei germane de sacrificare. Experții din piață se așteaptă la închiderea ulterioară a abatoarelor din această țară – cu consecințe negative pentru fermieri.

După cel mai important abator de vite din nordul Germaniei din Bad Bramstedt, Vion și-a închis cel mai mare abator de porci din Emstek, Saxonia Inferioară, în primăvară. Un total de patru locații au fost închise; Vion a vândut două concurentului Tönnies și altul măcelarului Uhlen.

Nu este clar cine vrea să preia abatoarele Vion, care sunt situate în principal în sudul Germaniei. „De ce ar trebui cineva să cumpere abatoare când sunt din ce în ce mai puține animale?”, întreabă cei din industria cărnii. De asemenea firma daneză, Danish Crown ar putea părăsi și piața germană. În 2023, danezii au redus drastic sacrificarea în Germania cu peste 30 la sută.

Multă vreme, Germania a fost o piață atractivă pentru lucrătorii măcelari din străinătate. inclusiv pentru români. Acum se fac reduceri. Carnea este un produs extrem de sensibil la preț.Afacerea cu carne abia merită făcută. Consumul de carne scade în mod constant.

În anul 2013, potrivit cifrelor Ministerului Federal al Agriculturii, comsumul de carne pe locuitor era de 36,9 kilograme. După zece ani, în 2023, fiecare cetățean german consuma în medie doar 27,5 kilograme carne de porc. Adică cu aproape zece kilograme mai puțin. De asemenea consumul de carne de vită pe cap de locuitor a scăzut an de an până la 8,9 kilograme pe an.

Consumatorii evită carnea din motive de bunăstare a animalelor, de mediu și de sănătate.

Inflația a afectat și mai mult consumul. „Carnea este un produs extrem de sensibil la preț”, spune un consultant în domeniu. Exporturile asiatice au șniteluri ieftine subvenționate.

Multă vreme, prețurile cărnii de porc au fost ieftine. Părți precum urechile, care ajung adesea în hrana pentru animale în această țară, sunt vândute în Asia. Acolo sunt considerate o delicatesă. Exporturile asiatice au astfel subvenționat încrucișat șnițelul german. Dar, odată cu izbucnirea pestei porcine africană (PPA) în Germania în 2020, multe țări, în special China, au emis interdicții de import. Săptămâna trecută, cele mai mari două abatoare din Germania de Est au fost nevoite să oprească temporar producția.

Pe lângă pierderea exporturilor asiatice profitabile, interzicerea muncii temporare din 2021 a crescut permanent și costurile pentru lucrătorii măcelari. În același timp, prețurile la porci au crescut semnificativ. În prezent, ele sunt cotate la 2,20 de euro pe kilogram de greutate de sacrificare. Există o pierdere de șase până la opt euro per animal.Fermierii nu au perspective optimiste de viitor.

Fermierii îngrașă din ce în ce mai puțini porci pentru că cererea este în scădere. În ultimii zece ani, numărul animalelor a scăzut cu aproape un sfert, până la 21 de milioane. În același timp, numărul fermelor a scăzut cu 42 la sută ajungând la aproximativ 16.170 față de 38.500

Multe companii renunță pentru că sunt slabe perspective de viitor. Guvernul vrea să reducă drastic creșterea animalelor din motive de mediu. Ecologiștii, cu sloganul „Schimbarea atitudinii față de mediu” cer ca până în 2030, carnea proaspătă și produsele din carne refrigerată să fie convertite la nivelurile de creștere trei și patru (stabile în aer liber și organice). Asta conduce la creșteri de producție, reflectate în preț. Deoarece nu există animale pentru sacrificare, abatoarele mari, care sunt concepute pentru producție în masă, nu mai funcționează la capacitate maximă. Statisticile arată că aproape toți sacrificatorii au în prezent o pierdere pentru fiecare porc de la 6 la 8 euro. Lucrurile nu arată mai bine nici în sectorul bovinelor.