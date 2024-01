În sfârșit se schiază la Luna Șes

Asculta acest articol Asculta acest articol

Marele eveniment al inaugurării va avea loc duminică, 21 ianuarie 2024, la ora 10:00. Se pare că singura pârtie de ski este în sfârșit gata să-i primească pe iubitorii sporturilor de iarnă pentru a se bucura de experiența primelor coborâri pe această nouă bijuterie alpină.

„Cu zăpadă proaspătă și condiții meteorologice perfecte, suntem încântați să anunțăm că deschidem oficial pârtia de schi Luna Șes din județul Satu Mare. Pârtia de schi este gata să-i primească pe iubitorii sporturilor de iarnă pentru a se bucura de experiența primelor coborâri pe această nouă bijuterie alpină. Începând de duminică, 21 ianuarie 2024, pârtia de la Luna Șes va fi deschisă pentru toți pasionații de schi, zilnic între orele 09:00 –16:00„, a anunțat Biroul de presă al Consiliului Județean Satu Mare.

După 35 de ani de amenajare și peste 15 milioane de euro investiți

Potrivit președintelui Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, după investiții constante derulate de-a lungul anilor în infrastructura domeniului schiabil, pârtia de schi Luna Șes a fost omologată și este pregătită să rivalizeze cu pârtii renumite din țară.

“Ne aflăm la momentul în care am început numărătoarea inversă. Ne despart doar câteva ore până la deschiderea pârtiei de la Luna Șes, o investiție mult așteptată de către toți sătmărenii și nu numai.

După decenii de încercări am reușit ca în ultimii ani să ne adunăm toate resursele și să ducem la bun sfârșit această investiție care reprezintă un pas extrem de important în dezvoltarea turismului din județul Satu Mare, dar și în dezvoltarea întregii zone a Țării Oașului prin crearea unui întreg lanț de servicii adiacente acestui domeniu schiabil”, a afirmat Pataki Csaba.

Stațiunea de Schi Luna Șes este situată pe pantele vestice ale Munţilor Gutâi, la poalele Vârfului Pietroasa (1.200 m) și pe cursul superior al pârâului Talna Mare, la 8,5 km de orașul Negrești-Oaș, în una dintre cele mai pitoreşti zone ale României – “Ţara Oaşului”. Accesul spre pârtie se face din dreptul stației de carburanți Petrom de la intrarea în orașul Negrești-Oaș, pe un drum asfaltat marcat cu panouri care indică traseul până la parcarea care deservește instalația de telescaun de la baza pârtiei.

Pârtia Luna Șes este clasificată ca având un grad de dificultate medie (simbol roșu) și este destinată schiorilor cu competențe medii și avansate de schi alpin. Are o pantă medie de 23%, lungimea este de 2.100 metri, lățimea are aproximativ 50 de metri și se întinde pe o suprafață de 9,5 hectare. Pentru a oferi o experiență unică, pârtia beneficiază de un telescaun modern, iluminare nocturnă și un sistem avansat de pregătire a zăpezii artificiale, care va asigura condiții optime de schi pe tot parcursul sezonului. Telescaunul are o capacitate de transport de 800 de persoane pe oră.

Dotări moderne

Consiliul Județean Satu Mare a investit resurse importante prin diferite programe de dezvoltare pentru amenajarea pârtiei, montarea telescaunului, realizarea instalației de zăpadă artificială, modernizarea drumului de acces spre baza pârtiei, alimentarea cu energie electrică și apă potabilă a zonei turistice, realizarea lacului de acumulare, a rezervorului de apă și a stației de tratare a apei.

De asemenea, au fost instalate grupuri sanitare, a fost achiziționată o mașină de bătut zăpada și au fost construite un punct de prim ajutor și o bază Salvamont.

Finanțarea lucrărilor, în valoare totală de 71.678.934 lei, a fost asigurată din bugetul de stat, fonduri PHARE, Programul Național de Dezvoltare Locală, precum și din bugetul Județului Satu Mare și bugetul orașului Negrești-Oaș. În luna decembrie 2023, Consiliul Județean Satu Mare a predat întreaga investiție spre administrare Consiliului Local Negrești-Oaș, după cum a informat Biroul de presă al Consiliului Județean Satu Mare.

Citește și:

Oșenii se plâng că nici anul acesta nu este funcțională pârtia de la Luna Șes