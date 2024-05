INFORMAȚIA DE DUMINICĂ: Bătaie de 1 Mai 1946 la Satu Mare

Asculta acest articol Asculta acest articol

Petru Groza, un politician pro-comunist, a devenit prim-ministru al României în martie 1945, susținut de Uniunea Sovietică. Guvernarea lui Groza este adesea privită ca punctul de cotitură către instaurarea regimului comunist în România, marcând începutul unei perioade de tranziție turbulentă, caracterizată de represiune politică, naționalizări și reforme agrare radicale.

Consolidarea Puterii Comuniste: Guvernul Groza a fost un instrument crucial pentru consolidarea influenței comuniste în România. Acest context politic a oferit un cadru în care incidentele de violență, cum ar fi cele de la Satu Mare, puteau fi folosite pentru a suprima opoziția și a întări controlul statului. Agresiunile împotriva intelectualilor, a clerului sau a altor grupuri considerate a fi în opoziție cu noile ideologii comuniste erau adesea trecute cu vederea sau chiar încurajate în mod tacit de autorități.

Reprimarea Opoziției: Sub guvernarea lui Groza, libertățile civile și politice au fost sever restricționate. Partidele politice non-comuniste au fost marginalizate, iar liderii lor supuși arestărilor și intimidării. În acest climat, incidentul de la Satu Mare poate fi interpretat ca parte a eforturilor de a intimida și de a elimina orice potențială rezistență împotriva noii ordini comuniste, inclusiv din partea comunității academice.

Tensiuni Interetnice : În Transilvania, aceasta a implicat manipularea resentimentelor între români și maghiari. Incidentele precum cel de la Satu Mare puteau fi folosite pentru a incita fricțiuni etnice, justificând astfel intervenția guvernamentală și prezentând regimul ca un stabilizator necesar în fața unor astfel de conflicte.

Propaganda și Controlul Informațiilor: Sub Groza, controlul asupra informațiilor a fost strâns, cu cenzura presei și propagandă de stat care promovau viziunea guvernamentală. Raportarea incidentelor violente, cum ar fi cele din Satu Mare, era adesea filtrată prin această lentilă, prezentând agresorii într-o lumină favorabilă sau justificând violența ca răspuns la provocări contra statului.

Impactul asupra Societății Civile: Prin astfel de acte de violență și prin politica sa generală, guvernul Groza a avut un impact profund asupra structurii societății civile românești, erodând instituțiile democratice și înlocuindu-le cu structuri autoritare. Acest lucru a avut repercusiuni pe termen lung asupra coeziunii sociale și asupra relațiilor intercomunitare în România.

Fenedişti din Satu Mare

au trecut la acţiune contra tineretului

SATU MARE.

Un fapt neobișnuit a fost înregistrat în localitate, în după-amiaza zilei de 1 Mai a.c., când au căzut victime câțiva profesori și profesoare de la liceele românești „Mihail Eminescu” și „Liceul Industrial de Fete”, precum și un număr mare de elevi și eleve ale acestor licee, plecați în excursie conform dispozițiilor primite de la direcția acestor instituții, în baza cărora niciun elev nu putea participa la manifestația pentru Ziua Muncii.

Un grup de aproximativ 60 de săteni din comuna de graniță Dara din acest județ, membri ai partidelor din FND, întorcându-se pe jos de la manifestația care s-a desfășurat cu ocazia Zilei Muncii în orașul Satu Mare spre satul lor și având drumul pe digul care protejează regiunea de revărsarea apelor Someșului, s-au întâlnit la o distanță de circa 6 km de oraș cu un grup de eleve de la „Liceul Industrial de Fete”, care se întorceau din excursia făcută în Pădurea Mare. Sătenii au întrebat grupul: „Așa sărbătoriți voi Ziua Muncii, prin excursii? Unde sunt conducătorii?” Neștiind despre ce este vorba, elevele le-au dat lămuririle necesare, după care au plecat împreună spre Pădurea Mare.

Aici, conducătorii au năvălit asupra grupului de profesori și elevi, strigând: „Dați în ei că sunt profesori!” și „Loviți pe preot!” S-au repezit cu ciomege și cuțite, lovind în cap pe prof. Iliu Pop și pe ceilalți. A fost un adevărat măcel. Profesorii și elevii, cu leziuni grave, au fugit încotro au putut pentru a scăpa cu viața.

Spre edificarea cititorilor noştrii reproducem adresa oficială a Spitalului de Stat din Satu Mare.

Am onoare a vă comunica că in ziua de 1 Mai 1946, la ora 18:00, au fost transportaţi în spitalul de Stat Satu-Mare următoarele persoane, victimele unei agresiuni întâmplate in împrejurimile oraşului:

Pop Iuliu, 48 ani, profesor de la liceu, Satu-Mare: plagă contuză cu margini rupte de lungime circa 8 cm, în regiunea temporoparietală dreaptă, ce interesează toate straturile până la os, exclusiv. Plascău Vasile, 14 ani, elev de la liceu Satu Mare: plăgi sdrobite în regiunea scapulară dreaptă cu sufuziuni sanguine rezultate în urma lovirei cu un corp contondent; urme de loviri de aceeași natură în regiunea scapulară stângă și a cefei. Croșan Ioan, 12 ani, elev de la liceu Satu Mare: plăgi tăiate pe fața dorsală a mâinii drepte; hematom la nivelul scapulei drepte. Stei Ioan, 17 ani, elev de la liceu Satu Mare: contuzia dosului mâinii drepte cu subuziuni sanguine cauzate printr-un corp contondent. Anderco Iasif, 19 ani, elev la liceu Satu Mare: prezintă o plagă tăiată deasupra flexorului cranian pe fața dorsală a regiunii cotului drept, de formă semicirculară; secțiunea interesează planurile până la capsula articulară. Silași Ioan, 43 ani, directorul liceului „Mihai Eminescu” din Satu Mare: plagă contuză în regiunea temporală stângă de formă liniară, lungă de circa 8 cm. Gavri Nicolae, 52 ani, profesor de la liceu Satu Mare: hematome multiple pe dosul trunchiului; pe regiunea hipotenară stângă, plăgi contuze de mărimea unei monede de un leu, încă sângerânde. Hermen Vasile, 17 ani, elev de la liceu Satu Mare: prezintă pe umărul drept un hematom de mărimea unui ou cu excoriații; plagă contuză de 1 cm la nivelul epicondilului stâng. Colda Gheorghe, 59 ani, profesor la liceul „Mihail Eminescu” Satu Mare: pe regiunea capului are 4 plăgi contuze cu margini rupte de diferite mărimi ce interesează toate straturile până la os, exclusiv; plăgi multiple de aceeași mărime și comoare de același corp pe ambele membre superioare și în regiunea orbiculară stângă; la nivelul regiunii posterioare a hemitoracelui stâng prezintă de asemenea patru plăgi tăiate (impuse), dintre care 2 interesează toate straturile inclusiv pulmonul, din care cauză bolnavul are un pneumotorax ventral ce se mărește la fiecare mișcare respiratoare și pune în pericol viața bolnavului. Lupan Aurel, 19 ani, elev la liceul Satu Mare: prezintă contuzia antebrațului stâng în partea superioară, la 2 mm sub articulația cotului, cu sensibilitatea acestuia și sufuziuni sanguine pe o distanță de circa 8 cm lungime, cauzată prin lovirea cu un corp contondent. Doamna Colda Livia, 45 ani, profesoară de liceu Satu Mare: prezintă o contuziune a antebrațului stâng pe fața posterioară în treimea inferioară cu hematom și mici excoriații; leziunea cauzată printr-un corp contondent. Silaghi Vasile, 17 ani, elev de la liceu Satu Mare: prezintă plăgi contuze pe spate la nivelul scapulelor cu subuziuni sanguine și contuzia cotului stâng cu sensibilitatea acestuia. Leziunile sunt cauzate de lovirea cu un corp contondent.

Medic Șef al Județului Satu Mare, Dr. Dumbrăviceanu Alex., Medic primar director Dr. Dămian At., Dr. Dămian Vasile, Medic primar

Starea profesorului Gh. Colda este gravă, prezentând pericol de moarte.

La Spitalul de Stat au mai fost îngrijiți imediat 7 elevi având leziuni corporale. Din primele cercetări s-a putut constata că au mai fost molestați și bătuți, mai grav și mai puțin grav, încă doi profesori și circa 50 de elevi. Față de această situație, protestăm din nou și cerem guvernului o largă concentrare, al cărui prim-ministru s-a adresat la Cluj în română și maghiară, să nu se joace cu focul.

Cerem pedepsirea, exemplară a atentatorilor şi învrăjbitorilor, pentru că altfel asemenea agresiuni vor continua. Să se ţină minte şi el.dr. Groza să cumpănească până nu va fi prea târziu.

Am păstrat ortografia originară

Dreptatea, mai 1946 (Anul 21, nr. 71-94)1946-05-12 / nr. 79

Nu de mult, în ziarul „Dreptatea” s-a publicat un articol intitulat „Fenediştii din Satu-Mare a au trecut la acţiune contra tineretului”. Corespondentul nostru demasca opiniei publice o acţiune a fenediştilor din cam. Data care în ziua de 1 Mai a c. au maltratat un grup de eleve al liceului industrial de fete din Satu-Mare ce se întorceau dintr-o excursie făcută în pădurea din împrejurimi. Atunci au fost bătuţi preotul, profesorii şi directorul şcoalei împreună cu 50 eleve şi elevi dintre, care mulţi au fost internaţi în spitalul de Stat, Satu- Mare. Certificatul medical publicat de noi arăta că printre victime se afla şi un elev… de 12 ani, care prezenta plăci tăiate pe fața dorsală a minei drepte. Protestul nostru de atunci adresat guvernului, pretins, de largă concentrare democratică, n-a avuit asupra d-lui prim ministru dr.Patru Groza nici un efect. Ba maimult, ziarele oficioase au îndrugat nu ştiu ce băigueli, dar n-aulămurit nimic. N-au făcut nici-o anchetă. N-au pedepsit pe nimeni. Au încercat însă să arate,că lucrurile nu s-au întâmplat aşa cum le-am expus noi că reacţionarii sunt şovini şi altele. Deţinem o telegramă primită da noi de la Oficiul Protopopesc Gr. cat. Român din Satu-Mare. Sperăm că de data aceasta lucrurile sunt mai lămurite şi că d-nii fenedişti nu vor mai avea curajul să răstălmăcească faptele pe înţelisul lor.

Dreptatea, mai 1946 (Anul 21, nr. 71-94)1946-05-21 / nr. 86

