Întâlnirea de la PSD. O explicație.

Ar fi fost de așteptat ca și alți candidați, dacă nu cumva toți candidații la funcția de președinte al Consiliului județean, să fi avut o întâlnire cu oamenii de cultură din Satu Mare, scriitori, artiști, actori, muzicieni, jurnaliști independenți. Nu a fost să fie.

Nu mică ne-a fost surpriza să găsim la sediul PSD, în care eu am intrat pentru prima oară, să găsim, pe lângă reprezentanți ai Teatrului de Nord, domnul Radu Botar și Anca Similar, jurnaliști de la diferite site-uri. Deși cunoșteam bine ospitalitatea social-democraților de pe vremea prefectului Gheorghe Ciocan, cu băuturi și aperitive alese, am intrat direct în conferința de presă. O sală mică, cu fotolii roșii, comode, în care erau instalați jurnaliștii. Noi, invitații de onoare, cum ar veni, în picioare.

Ce am spus, ce ar mai fi trebuit spus, contează foarte puțin. De remarcat că de foarte, de foarte multă vreme, oamenii de cultură neinstituționalizați, adică fără funcții în instituțiile de cultură, suntem total ignorați.

De câteva ori i-am cerut domnului Pataki Csaba, de opt ani președinte al Consiliului Județean Satu Mare, să ne mai cheme și pe noi, oamenii de cultură, atâția câți mai suntem, la câte o discuție. Nu s-a întâmplat. Poate în mandatul viitor vom găsi mai mult timp să stăm de vorbă, mai aplicat pe realitate.

Ce am cerut? Nimic în plus decât au alte județe, Maramureș, Sălaj, Bistrița. Nu îndrăznim să ridicăm pretenții la nivelul județelor Cluj, Bihor, Arad, Timișoara, Iași, Botoșani, ca să nu mai vorbim de București, precum și de alte județe care ne invită în mod sistematic la manifestările lor. Recent George Vulturescu și Gheorghe Glodeanu au fost la Craiova și au fost mirați de ce sunt în stare oltenii să facă în domeniul cultural. Suntem teribil de rămași în urmă. Prea multă distracție și prea puțină cultură!

O altă cerere, exprimată de marele actor Radu Botar, a fost tratarea ” în oglindă”, adică la egalitate, a manifestărilor culturale maghiare și a celor românești. Din acest punct de vedere secția română a Teatrului de Nord este în flagrantă inferioritate financiară față de secția maghiară.

Alte doleanțe. Președintele PSD, Mircea Govor, a cerut să se organizeze la același nivel de finanțare din bani publici cu Zilele Maghiare “Partium” și Zilele Culturale Românești.

George Vulturescu, de departe cel mai experimentat scriitor sătmărean, cel mai prezent la toate manifestările cultural-literare din țară, dar și din străinătate, are idei de reorganizare, de regândire a întregii activități culturale sătmărene, după modelele practicate în cvasitotalitatea județelor din România. La noi de ce nu se poate?

Intrând în ultima săptămână, pe ultima sută de metri a campaniei electorale, nu mai are rost să fim invitați la “consultări” și de celelalte partide politice. Este prea târziu. Zarurile au fost aruncate. Programele sunt făcute, strategiile sunt puse deja în practică, luptele politice au loc pe alte câmpuri de luptă, în care cultura ocupă un loc infim, neconcludent, sau lipsește cu desăvârșire.

Ne-am compromis că am participat la o conferință de presă la sediul PSD? Noi, scriitori și actori, neînscriși în niciun partid, ne-am fi dorit să ne “compromitem” participând la conferințe de presă invitați de toate partidele înscrise în cursa electorală.

Nu a fost să fie. Ne-ar fi plăcut să stăm la aceeași masă, cu presa de față, cu cel ce are prima șansă să-și reînnoiască mandatul, candidatul UDMR, domnul Pataki Csaba. Am fi avut ce-i spune și în ceea ce privește cultura scrisă de limbă maghiară în Satu Mare, ca și dispărută, sau pe cale de dispariție.

Pe viitor îi vom spune viitorului președinte de consiliu județean, indiferent cine va fi, cu ce probleme se confruntă cultura sătmăreană, parte a culturii naționale, deopotrivă română și maghiară.

Oricum, eu nu mă prezint la vot de foarte, foarte mult timp, mai precis de prin anul 1996. Ca să nu am regrete că l-am votat pe cel ce a câștigat, dar mi-a înșelat așteptările.

Așa că din partea mea poate să câștige oricine. Important este să nu conducă județul, în cazul primarilor comunele, orașele, municipiile, ca și când ar fi moșteniri de familie.

Asta este.