Intervenții în 116 localități din România din cauza inundațiilor și vremii severe

Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice prognozate, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat efecte în 116 localități din 29 județe (AR, AG, BC, BT, BR, BV, BZ, CL, CJ, CT, CV, DB, GL, GR, HD, IL, IS, IF, NT, OT, PH, SJ, SB, SV, TM, TL, VL, VS, VN) și municipiul București, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 11 case, 16 curți, 6 beciuri, 4 subsoluri de bloc, 1 instituție publică, 1 depozit operator economic și 12 străzi, cât și pentru degajarea a 79 copaci și 5 stâlpi de electricitate prăbușiți pe carosabil, fiind avariate 14 autovehicule și 2 imobile.

Au fost evacuate preventiv 6.014 persoane din 28 de localități din județele Argeș, Brașov, Galați și Vaslui. Majoritatea provin din județul Galați, unde 5.937 de persoane au fost relocate. De asemenea, în județul Vaslui au fost evacuate 60 de persoane, în Brașov (localitatea Budila) 6 persoane, în Argeș (localitatea Lerești) 11 persoane, iar alte 684 de persoane au refuzat evacuarea.

În acest interval, o situație deosebită a avut loc în județul Covasna, unde pompierii militari au intervenit în localitatea Ghidfălău pentru salvarea a 11 persoane (8 adulți și 3 minori) care au rămas blocate cu autoturismele pe un drum forestier.

Totodată, circulația maritimă și fluvială este suspendată, iar manevrele în toate porturile din județul Constanța și la Bara Sulina, în județul Tulcea, sunt oprite din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, inclusiv a vântului puternic.

La acest moment, situația la nivel național este sub control și nu sunt raportate situații deosebite.

Cu toate acestea, avertizările meteorologice rămân în vigoare și în cursul zilei de azi, sens în care vă îndemnăm să respectați recomandările autorităților pentru siguranța dumneavoastră și a familiei:

❗ În cazul creșterii debitelor pe râuri sau pârâuri, sfătuim cetățenii să nu traverseze cursurile de apă și să se mențină la distanță de maluri. De asemenea, locuitorii din zonele vizate trebuie să ia măsuri preventive, cum ar fi curățarea șanțurilor și a rigolelor pentru a facilita scurgerea apelor pluviale.

❗În cazul vântului puternic, evitați trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau elementelor de construcție ce pot fi ușor dislocate.

❗ Conducătorilor auto le recomandăm să evite deplasările în zonele afectate de inundații sau vizate de avertizări meteo. De asemenea, să se intereseze din timp asupra stării vremii atunci când intenționează să plece la drum.

Mai multe informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea Platformei Naționale de Pregătire pentru Situații de Urgență (https://fiipregatit.ro) și aplicația de mobil DSU care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.