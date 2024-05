Introducerea telefonului automat la Satu-Mare 

În 1937, Satu Mare a făcut un pas semnificativ către modernizare prin introducerea telefoniei automate, cu achiziția unui teren pe strada Dr. Valeriu Pop pentru construirea unei centrale moderne, îmbunătățind astfel conectivitatea și eficiența comunicațiilor urbane.

This content is for IZ Digital+Print, IZ Duminica si IZ Plus 1 An, IZ PLUS 3 LUNI, IZ PLUS ANUAL, IZ Plus Lunar, IZ Plus si Ziarul Digital 1 An, IZ+ <35, IZ+ si IZ PDF 1 An, IZ+ si IZ PDF 3 luni, IZ+ si IZ PDF Lunar, IZ+ si PDF <35 1 Luna, IZ+ si Tiparit si PDF 1 An, IZ+ si Tiparit si PDF 3 Luni, and IZ+ si Tiparit si PDF Lunar members only.