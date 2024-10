Întrunirea metodico-pedagogică a profesorilor de Religie din Maramureș

Asculta acest articol Asculta acest articol

Acțiunea a avut loc în sala „Sfântul Iosif Mărturisitorul” de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Au participat profesorii de religie din județul Maramureș, mai întâi sub semnul rugăciunii, în paraclisul de la etajul întâi al sfântului locaș de închinare, după care a urmat ședința propriu-zisă.

„Sectorul teologic-educațional și activități cu tineretul din cadrul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a convocat profesorii de religie pentru consfătuirea anuală, care a devenit o tradiție și o obligație, în același timp, deoarece profesorii de religie, începând cu momentul în care intră la Teologie-Litere, în cazul profesorilor de religie, cu atât mai mult la Teologie Pastorală, care sunt preoți, au binecuvântarea Bisericii, binecuvântarea cultului, cum se spune în lege, sau binecuvântarea Ierarhului locului, care presupune și o bucurie, pentru că această binecuvântare este un privilegiu ca să devină dascăli de religie și o mare vocație și o chemare frumoasă și sfântă, dar și o îndatorire, ei făcând slujbă de apostolat laic în comunitate, în societate printre tinerii care urmează orele de religie.

Sunt îndatorați să aibă o ținută adecvată, să aibă credință curată și dreaptă, pe care să o mărturisească și să o trăiască, și să fie lumină între ceilalți dascăli. De aceea, consfătuirile sunt, pe de o parte, o evaluare sau un bilanț al activităților de anul trecut, 2023-2024, și al tuturor activităților care s-au desfășurat, și constatăm cu bucurie că anul trecut au fost peste 200 de tabere, cu peste 10.000 de elevi și toate parohiile s-au constituit în colective de organizare, ajutați de tinerii de la ASCOR și de la Sectorul nostru teologic-educațional, preoții, dascălii de religie și tinerii de la ASCOR și, pe comune sau pe mai multe localități, sau chiar mai multe comune, unde sunt mai puțini copii, au organizat tabere, școli de vară și un proiect foarte frumos, „Fiii Maicii Domnului”, în Postul Adormirii. Deci e îmbucurător că răspund acestei chemări și în perioada vacanței nu sunt desprinși cu totul de practica religioasă, de biserică, de rânduielile ei. Pentru că pe lângă lucrurile practice pe care le învață, sau dacă pictează sau confecționează anumite lucruri în aceste tabere, învață și lucruri duhovnicești. Sunt părinți care le vorbesc foarte frumos și atunci, cu adevărat, nu sunt doar niște tabere de relaxare, ci sunt școli de vară, care sunt și ele o modalitate de educație.

Anul acesta, din evaluările pe care le avem, au fost în județul Maramureș 150 de tabere cu peste 6.000 de elevi participanți. Județul Maramureș are un număr de 61.000 de elevi în învățământul de stat preuniversitar, din care 51.000 urmează ora de religie, 81% sunt ortodocși. Sunt 116 catedre, din care 100 de catedre întregi, încadrate cu titulari, și ceilalți sunt la plata cu ora sau suplinitori. Avem 116 catedre care sunt păstorite de profesorii de religie, coordonați de inspectorul de religie, Părintele Lect. Univ. Dr. Marius Nechita. Ne bucurăm din suflet și pentru toate activitățile pe care le-au făcut. A fost 1 Iunie, s-au adunat 500 de copii și tinerii, în fața Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, de Ziua Copilului, 150 de elevi la reuniunea organizată la nivel mitropolitan, la Bistrița. Au fost și multe alte activități, în afară de tabere și școli de vară și evenimentele la care au participat. Este Ziua Tinerilor Ortodocși din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, Sfântul Arhidiacon Ștefan, când se exprimă atât de autentic și frumos prin colind, prin portul pe care îl poartă și graiul pe care îl vorbesc și colindul pe care îl colindă. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru că mergem frumos înainte și nu suntem, la momentul la care ne găsim, nu suntem în dificultate nici cu numărul de elevi, nici de catedre, nici cu numărul de profesori, sută la sută sunt acoperite catedrele în Maramureș și cred că acesta este un lucru care face dovada responsabilității de care dau dovadă cei care se ocupă de învățământ, Sectorul eparhial educațional-teologic și inspectorul de religie.

Pe lângă Seminarul nostru Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, care este școala noastră vocațională și care se întărește și are de acum peste trei decenii de existență, și învățământul teologic în școlile de stat are și el peste trei decenii de existență și s-au maturizat și profesorii și practica de a preda religia în școală a intrat în conștiința cadrelor didactice și ora de religie și profesorii de religie fac programe foarte frumoase care aduc lumină, frumusețe și întăresc identitatea noastră românească și creștină. Până la urmă, profesorii de religie trebuie să-i învețe pe copii să fie buni creștini, să-și cunoască istoria bisericii, credința lor ortodoxă strămoșească, tradițiile, sărbătorile, sfinții, sfinții români, eroii români, să iubească limba curată românească și credința strămoșească, să iubească țara și neamul. Toate acestea numai profesorul de religie poate să le facă și are datoria să le insufle aceste sentimente. Și pe urmă să-i învețe să fie empatici, să-i respecte și să-i cinstească pe bătrâni, să iubească familia firească, mama, tata și pruncuții, să cinstească valorile care s-au cultivat încă din copilărie. Toate acestea, biserica și ora de religie, profesorul și preotul și familia pot să le așeze în inima copiilor, în mintea și în sufletul lor, ca un tezaur pentru toată viața. Până la urmă, Biserica este școală pentru toată viața. Să ne ajute Dumnezeu să mergem mai departe, aducând Domnului și pregătind Domnului, neamului nostru, un tineret credincios, luminos și responsabil pentru viitorul țării și al neamului și al Bisericii”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Andrei Fărcaș