Kelemen Hunor cere o reacție de la liderii PNL referitor la alianța cu AUR de la Satu Mare

… într-o campanie ce are ca singur mesaj “Să luptăm împotriva maghiarilor!” “Eu aştept în continuare, am mai spus şi la Oradea, am mai spus şi în altă parte, reacţii din partea liderilor PNL, la ceea ce se întâmplă la Satu Mare. Că ei trebuie să explice de ce merg împreună cu AUR.

Nu am primit, n-am aflat, nu ştiu, nu am citit nicio reacţie din partea PNL. Probabil că de ruşine nu reacţionează, nu de mândrie”, a declarat Kelemen Hunor, într-o conferinţă de presă. El s-a referit la acest subiect solicitat fiind să comenteze faptul că Guvernul a aprobat, joi, Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură pentru perioada 2024 – 2027. Kelemen Hunor a afirmat că este “o preocupare absolut legitimă, nu este prima dată când Guvernul adoptă o strategie anti, însă responsabilitatea este în primul rând la oamenii politici”.