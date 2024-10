Kinmemai Premium – cel mai scump orez din lume

Asculta acest articol Asculta acest articol

Kinmemai Premium, o selecție exclusivă de orez artizanal selectat manual, deține recordul mondial Guinness pentru cel mai scump orez din lume, având un preț de 109 dolari pe kilogram.

Orezul – Aliment Sănătos și Premium

Deși orezul este recunoscut ca fiind unul dintre cele mai sănătoase și accesibile alimente, Kinmemai Premium oferă un sortiment excepțional. Produs de Toyo Rice Corporation din Japonia, acest tip special de orez constă din boabe selectate manual din cinci varietăți premiate de orez japonez. Boabele sunt îmbătrânite timp de șase luni, folosind un proces unic de îmbogățire dezvoltat acum mai bine de 17 ani. Orezul Kinmemai Premium este cunoscut pentru aroma sa minunată de nucă și pentru valorile nutriționale superioare comparativ cu orezul obișnuit, având o tehnică specială de lustruire care îndepărtează doar stratul necomestibil de ceară, oferindu-i un aspect de „diamante minuscule”.

Kinmemai Premium conține de 1,8 ori mai multe fibre și de șapte ori mai multă vitamina B1 decât orezul alb obișnuit. În plus, are de șase ori mai multe lipopolizaharide (LPS), un stimulent natural al sistemului imunitar, care contribuie la menținerea sănătății și la combaterea bolilor. Are un gust dulce, o aromă distinctă și nu necesită clătire înainte de gătire.

Prețul Ridicat al Kinmemai Premium și Piața de Desfacere

Producătorii de Kinmemai Premium sunt remunerați cu aproape de opt ori mai mult decât prețul standard al orezului, doar pentru a asigura calitatea superioară a boabelor selectate manual, care includ varietăți foarte apreciate precum Koshihikari și Pikamaru. Acesta este unul dintre factorii care explică prețul ridicat al acestui orez.

Vândut ca „cel mai bun orez din lume”, pachetele de 140 de grame de Kinmemai Premium se comercializează la prețul de aproape 120 de dolari per kilogram. Kinmemai Premium a obținut recordul pentru „cel mai scump orez” în 2016, la 109 dolari pe kilogram, iar inflația a dus la creșterea acestui preț. Inițial disponibil exclusiv pe piața japoneză, acest orez este acum vândut și în Singapore.

Datorită lipsei de amidon necesar, orezul Kinmemai Premium nu este potrivit pentru preparate precum sushi. Este, însă, ideal pentru mâncăruri japoneze simple, cum ar fi Tamago kake gohan și Ochazuke, care pun în valoare aroma sa dulce, de nucă, conform site-ului Oddity Central.