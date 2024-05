La Biblioteca Județeană a avut loc lansarea unei Enciclopedii monumentale

Asculta acest articol Asculta acest articol

Evenimentul a fost moderat de Dariana Săsărman Ţou, manager al Bibliotecii Județene. Au luat cuvântul: Ionuț Munteanu, colaborator permanent și manager al proiectului, dr. Marta Cordea, dr. Viorel Câmpean, dr. Felician Pop, col (r) Voicu Șichet.

Scurtă prezentare a lucrării

Apărut la Editura Univers Enciclopedic Gold/ Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, Iași, în 2022, volumul a fost inițiat și coordonat de prof. univ. dr. Ion I. Solcanu, care și-a asumat și sarcina de colaborator. Echipa care a lucrat alături de el este formată din: prof. univ. dr. Mihai Drecin (Universitatea din Oradea); prof. univ. dr. Valentin Ciorbea (Universitatea „Ovidius” din Constanța); Vasile Ciobanu (CS I Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu); prof. univ. dr. Corneliu Pădurean (Universitatea „Vasile Goldiș” Arad); prof. univ. dr. Ion Giurcă (Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București); prof. univ. dr. Anatol Petrencu (Universitatea de Stat Chișinău); conf. univ. dr. Adrian-Bogdan Ceobanu (Universitatea „Al. I. Cuza” Iași).

Lucrarea are următorul Cuprins: Prefață – Geneza proiectului, asigurarea sponsorizării, constituirea echipei de autori responsabili, responsabilități (Ion I. Solcanu); Partea întâi. Bibliografie, Studiu introductiv: De la Bibliografia Războiului pentru Întregirea Neamului la Bibliografia Centenarului Războiului de Întregire și a Marii Uniri (Adrian-Bogdan Ceobanu).

Partea întâi are 17 capitole, reperele bibliografice fiind organizate pe: a) cărți de autor, b) documente, c) jurnale, memorii, corespondență privată, d) ediții îngrijite, e) studii și articole.

Partea a doua. Manifestări științifice dedicate Războiului de Întregire și al Marii Uniri la Centenar. Studiu introductiv: Inventarierea manifestărilor științifice dedicate Războiului de Întregire și al Marii Uniri la Centenar (Adrian-Bogdan Ceobanu). Capitolul I. Congrese, conferințe naționale și internaționale: 1914-2020. Capitolul II. Simpozione. Capitolul III. Sesiuni, colocvii, mese rotunde. Capitolul IV. Expoziții evocatoare ale Războiului de Întregire și a Marii Uniri.

Partea a treia. Monumente și insemne comemorative/ aniversare închinate eroilor din Războiului de Întregire și fruntașilor Marii Uniri. Studiu introductiv (Ion I. Solcanu). Capitolul I. Ansambluri monumentale 2014-2020. Capitolul II. Obeliscuri comemorative 2014-2020. Capitolul III. Monumente comemorative compozite/ atipice 2014-2020. Capitolul IV. Cruci comemorative 2014-2020.

Capitolul V. Statui. Capitolul VI. Busturi 2014-2020. Capitolul VII. Plăci memoriale, comemorative/ aniversare fixate pe edificii 2014-2020. Capitolul VIII. Insemne memoriale, monede, timbre, medalii 2017-2020.

Ne-am fi așteptat ca apariția unei astfel de lucrări să beneficieze de o promovare pe măsură. Audiența a constat însă în mai puțin de 20 de persoane. Am consultat rubrica ”Evenimente, activităţi culturale, expoziţii” de pe pe site-ul Bibliotecii. Niciun anunț. Ca și cum evenimentul nici nu ar fi existat.