La cât a ajuns consumul în România în comparație cu alte state?

Așa indică datele publicate pe 14 decembrie de Oficiul European de Statistică (Eurostat), care stabilesc pentru acest indicator o valoare de 86% în România.

Nouă state membre UE au avut în 2022 un consum per capita mai mare decât media din UE, cel mai ridicat nivel fiind în Luxemburg (38% peste media din UE), Germania şi Austria (ambele cu 18%), Ţările de Jos (16%), Belgia (15%), Danemarca şi Suedia (ambele cu 10%), Finlanda (9%) şi Franţa (7%).

Cel mai scăzut nivel a fost în Bulgaria (31% sub media UE), Ungaria (29% sub media UE), Croaţia şi Letonia (ambele cu 24% sub media UE) şi Slovacia (23% sub media UE). Urmează ţările cu un consum per capita uşor mai mic decât media din UE: Estonia şi Grecia (ambele cu 22% sub media UE), Malta şi Cehia (ambele cu 17% sub media UE), România (14% sub media UE) şi Slovenia (13% sub media UE).

În ultimii trei ani, indicatorul AIC s-a modificat în majoritatea statelor membre UE. Între 2020 şi 2022, nivelul AIC a crescut în 18 ţări membre UE, cel mai semnificativ avans fiind în Bulgaria (69% din media UE în 2022 comparativ cu 60% în 2020), Croaţia (76% faţă de 69%), România (86% faţă de 81%) şi Irlanda (94% faţă de 89%). Pe de altă parte, nivelul AIC a scăzut în şapte ţări membre UE, cel mai semnificativ declin fiind în Danemarca (110% în 2022 faţă de 121% în 2020), Germania (118% faţă de 124%) şi Finlanda (109% faţă de 114%).

De asemenea, în 2022, ca şi în 2020 şi 2021, Luxemburg şi Irlanda au avut cel mai ridicat nivel al PIB-ului per capita exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), la 156% şi, respectiv, 135% peste media UE. După Luxemburg şi Irlanda, urmează Danemarca (36% peste media UE), Ţările de Jos (30% peste media UE), Austria (24% peste media UE) şi Belgia (20% peste media UE).

Cel mai scăzut nivel a fost în Bulgaria (38% sub media UE), Grecia (33% sub media UE), Slovacia (29% sub media UE), Letonia şi Croaţia (ambele cu 27% sub media UE), România şi Ungaria (ambele cu 24% sub media UE) şi Portugalia şi Polonia (ambele cu 21% sub media UE).

