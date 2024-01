La despărțirea de un mare ziarist, Veres Istvan

Asculta acest articol Asculta acest articol

A colaborat la reviste literare, a tradus din limba maghiară și germană în limba română, din română în maghiară.

Ce înseamnă „ziarist de modă veche”? În primul rând ziaristul de modă veche este cel care a început să scrie de mână sau la mașina de scris, mai apoi a scris la calculator texte pe care le preda echipei tehnice, secretar de redacție, tehnoredactori, redactor șef, pentru ca abia a doua zi să-și vadă articolul publicat în ziar.

Ziaristul de modă veche mai trecea și pe la tipografie, unde textele erau culese pe linotip, în plumb, verificate pentru a da bunul de tipar, turnate apoi într-o cămașă de plumb, introdusă și trasă la rotativă. Procesul dura de după masă până a doua zi în zori, când ziarul apărea la chioșcuri, sau era dus la abonați.

Ziaristul de modă veche, asemeni tipografului, inhala plumb, simțea mirosul de cerneală tipografică, își petrecea multe nopți alături de muncitorii tipografi.

Da, Veres Istvan a fost un ziarist de modă veche, dar care s-a adaptat rapid la noile tehnologii. Calculatorul lui a rămas plin de texte. Articole, traduceri, opinii. Proiecte începute. Ziarist de modă veche mai înseamnă ceva. Înseamnă jurnalistul dublat de omul de cultură. Scriitor, traducător, comentator politic, Veres Istvan a fost toate acestea la un loc.

A aparținut lumii vechi, dar oare a fost depășit de vremurile noi? Nici vorbă. Până la cumplita boală, a ținut pasul cu tot ce era nou în materie de presă, cultură, artă, literatură. Unul dintre cei care l-au condus pe ultimul drum, mult mai tânăr, spunea: mai avem doar unul sau doi intelectuali asemeni domnului Veres.

Presa s-a schimbat după apariția internetului, a rețelelor de socializare. Și se schimbă mereu. Scriitorii par să fi renunțat la activitatea jurnalistică. Este mai bine, este mai rău? Rămâne să judece cititorii de peste zece sau 20 de ani.

În anii 1990, după căderea regimului comunist, când apăreau o sumedenie de publicații, domnul Veres spunea despre ziarul pe care îl conducea: „Și dacă Friss Ujsag ar apărea numai cu antetul singur ungurii o să-l prefere în locul oricărui alt ziar.” Așa și era.

Până la urmă oamenii se vor reîntoarce la cultură, la lucrurile de calitate. Presa mondială trece printr-un moment greu. Omenirea trece printr-o perioadă grea.

Se vorbește despre progres, dar dacă ne uităm pe ziarele din 2022, pe ziarele din ianurie 2023 vedem același gen de știri. În editorialul din 5 ianuarie 2023 scriam: „Anul 2023, după cum se vede, se va derula tot sub spectrul războiului. Niciun început de negociere nu poate fi luat în serios. Turcia, președintele Erdogan, s-a oferit să facă bunele oficii pentru ca părțile, Rusia și Ucraina, să cadă la o înțelegere.” A trecut un an și ce s-a schimbat?

„Toate semnele conduc spre ideea că războiul va continua, se înțelege că și criza energetică se va prelungi. Iar criza energetică provoacă alte crize, în lanț. O înlănțuire de factori, unii la vedere, alții ascunși în cancelariile țărilor mari, conduc spre ideea că anul 2023 ar putea fi doar unul din vârfurile crizei, urmând ca și următorii ani să stea tot sub semnul întrebării.” Nu pare să se fi schimbat nimic fundamental. Și totuși, la nivel uman se produc multe schimbări.

Condus pe ultimul drum de o mulțime de prieteni, cunoscuți, oameni de cultură, ziariști, politicieni, Veres Istvan își doarme somnul de veci în cimitirul din Halmeu.

Ce ar mai fi de spus? Lumea se va schimba în continuare, dar comunitatea sătmăreană a anului 2024 și a anilor următori, nu va mai fi aceeași. Oameni precum Veres Istvan nu pot fi înlocuiți.