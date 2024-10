Liga a V-a: Programul meciurilor etapei a patra Satu Mare

Asculta acest articol Asculta acest articol

În weekendul 5-6 octombrie, pasionații de fotbal din Satu Mare se pregătesc pentru meciurile etapei a patra din Liga a V-a. Competiția continuă să ofere un spectacol atractiv, iar echipele sunt gata să-și demonstreze abilitățile pe teren. Iată programul complet al meciurilor și oficialii delegați pentru fiecare partidă.

Program Liga 5 | Etapa 4

Sâmbătă, 5 octombrie

Olimpia Domăneşti vs. Diferit SM

Ora: 15:00

Arbitru: Moisa Florin

Asistenți: Moisa Gabriel și Rakoczi Kristof

Observator: Dorca Marcel

Duminică, 6 octombrie

Dacia Supur vs. Ugocea Porumbeşti

Ora: 14:00

Arbitru: Chiorean George

Asistenți: Reday Arpad și Chiorean Casian

Observator: Şuta Nicolae

Performanța Viile SM vs. Livada

Ora: 15:00

Arbitru: Sălăjan Sorin

Asistenți: Coman Marius și Trella Zoran

Observator: Nagy Istvan

Voinţa Lazuri II Bercu vs. Il Calcio SM

Ora: 15:00

Arbitru: Raţ Sebastian

Asistenți: Sabo Andrei și Kopornai Daniel

Observator: Turtureanu Ioan

Etapa a patra din Liga a V-a promite meciuri interesante, iar fanii sunt așteptați în număr mare pe stadioane pentru a-și susține echipele favorite. Arbitrii și oficialii delegați vor asigura desfășurarea corectă a jocurilor, contribuind la buna organizare a competiției.