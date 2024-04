Mădălin şi-a speriat iubita pentru a-i pune marea întrebare: Vrei să fii soția mea?

Asculta acest articol Asculta acest articol

Pare o urmărire în trafic, cu Poliţia pe urme. De fapt, este scenariul pus la cale de Mădălin pentru cea mai importantă întrebarea din viaţa lui. Iubita lui tocmai aflase că este suspect de furt.

Poliţist: – Există informaţii că în autoturism deţineţi bunuri interzise. Şi o s-o rugăm şi pe domnişoara pasager să pregătească documentele.

Iubitul:Dar n-are.

Iubita: N-am, nu le am la mine.

Poliţist: O să suflați.. …. zero.

Cerere în căsătorie cu momente de panică şi urmăriri ca în filme

Imediat după ce a fost percheziţionată, Noemi a aflat adevăratul motiv al intervenţiei.

Poliţistă: E puţin lovită maşina în faţă? Sau mi se pare?

Iubit: -Permiteţi-mi să vă spun, florile sunt pentru soţia mea! Vrei să fii soţia mea?

Iubita: Da!

Iubit: Dă-mi mâna stângă. Ţine! Îmi tremură mâna un pic. Să ştii că te iubesc mult şi o să fim toată viaţa împreună! Nu plânge!

Cei doi tineri s-au cunoscut în urmă cu trei ani, iar Noemi aștepta deja momentul în care să fie cerută în căsătorie.

Noemi: Am fost puţin şocată, ce-i drept, că na, de maşina asta nu am auzit să fie în neregulă sau mai ales să fie substanţe interzise, nu. Niciodată la noi!

Mădălin: În primul rând m-am gândit să fac ceva diferit, s-o impresionez. Ţinând cont că toată viaţa o să fiu lângă ea. În momentul în care mi-am pierdut tatăl, Dumnezeu mi-a adus-o pe ea în viaţa mea şi am vrut s-o impresionez.

Cererea i-a emoţionat şi pe complici.

Florina Meteș, purtător de cuvânt IPJ Maramureș: Ne dorim ca această zi să rămână memorabilăşi să fie un eveniment unic. Noi, poliţiştii, le dorim casă întemeiată pe iubire, preţuire şi respect.

Acum urmează nunta, eveniment la care cei doi tineri îndrăgostiți au invitat deja primele persoane – polițiștii care l-au ajutat pe Mădălin sa pună la cale cererea în căsătorie.