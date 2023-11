Mașinile electrice preferate de români

Asculta acest articol Asculta acest articol

Marja autoturismelor ecologice a avut un salt de 31,8% și o cotă de piață de 23,8%, în comparație cu intervalul simiar din 2022. Pe piaţa naţională, topul primelor zece mărci de autoturisme şi autovehicule comerciale, este condus de Dacia – cu 39.244 de unităţi, urmată de Renault (12.613), Toyota (9.676), Volkswagen (9.483), Skoda (8.871), Ford (8.455), Mercedes Benz (7.509), Hyundai (7.364), Suzuki (4.060) şi BMW (3.991).

Datele APIA relevă faptul că autoturismele (care reprezintă aproximativ 84% din total) au înregistrat, în luna octombrie 2023, un volum de 11.244 unităţi, cu 7,9% mai mare decât în luna similară din 2022.

În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în primele zece luni din acest an, motorizările pe benzină înregistrează o scădere de 1,9% faţă de cota deţinută în perioada similară din 2022, până la o pondere de 63,2%. În ceea ce priveşte autoturismele echipate cu motoare diesel, acestea înregistrează o scădere de 1,2%, de la an la an, şi deţin o cotă de 12,9% din total.

Pe de altă parte, autoturismele „verzi”, respectiv cele electrice (100% şi hibride plugin), precum şi cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă), au ajuns să deţină, la finele lunii octombrie a acestui an, o cotă de piaţă de 23,8%, care depăşeşte cu 10,9% cota deţinută de motoarele diesel.

Autoturismele full electrice deţin o cotă de 10,7% din piaţă, în primele zece luni din an, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul anterior, când reprezentau 8,1%.

CITEȘTE ȘI:

Aproximativ 12.000 de autovehicule electrice şi hibrid vor primi finanţare în acest an