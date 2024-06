Măsuri și reglementări pentru protejarea sănătății publice și mediului

Asculta acest articol Asculta acest articol

Ambrozia, denumită ştiinţific „Ambrosia artemisiifolia” este o plantă din familia Asteraceae. Este originară din America de Nord şi este considerată o buruiană invazivă în multe regiuni ale lumii, inclusiv în Europa şi Australia.

Ceea ce face ambrozia notorie este faptul că este una dintre cele mai puternice plante alergenice din lume. Polenul de ambrozie este una dintre principalele surse ale febrei fânului şi a altor alergii sezoniere în zonele în care planta este prezentă.

Ambrozia produce cantităţi mari de polen în timpul verii şi toamnei, iar aceste particule de polen sunt uşor transportate de vânt, ceea ce le face să se răspândească pe distanţe mari. Oamenii care sunt alergici la ambrozie pot experimenta simptome precum strănut, congestie nazală, mâncărime în ochi şi gât, precum şi exacerbarea astmului în cazul persoanelor astmatice. Din cauza impactului său asupra sănătăţii umane, combatea ambroziei este o preocupare serioasă în multe ţări, inclusiv în România. Controlul său este important pentru a reduce riscul alergiilor şi pentru a proteja biodiversitatea locală, deoarece aceasta poate afecta plantele indigene şi poate afecta ecosistemele naturale.

Acte normative

Iată câteva din motivele pentru care şi în România au fost adoptate o serie de acte normative menite a stabili măsuri concrete de intervenţie pentru combaterea ei, cel Puţin pentru a reduce gradul de răspândire. Ne referim aici la Legea 62 din 2018 – privind combaterea buruienii ambrozia, completată şi modificată prin Legea 276 din 2023, iar în zile trecute, subiectul a fost reluat, fiind adoptată o hotărâre de guvern.

Hotărârea de guvern menține obligativitatea ca autoritățile administrației publice locale să identifice anual terenurile infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a acestor autorități locale și să someze proprietarii, în vederea luării măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii acestei buruieni sau pentru distrugerea ei, dacă ea există deja. În plus, sunt reglementate următoarele aspecte: obligativitatea distrugerii buruienii ambrozia pe tot parcursul anului, posibilitatea ca proprietarii sau deținătorii de terenuri ori administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole să solicite autorităților administrației publice locale să efectueze lucrările de combatere a buruienii contra cost, în cazul în care, motivat, ei înșiși nu o pot distruge.

Autoritățile locale pot să efectueze lucrări de combatere a buruienii ambrozia, acolo unde proprietarii sau deținătorii de terenuri nu au făcut acest lucru nici în perioada de înflorire a plantei, nici în urma avertismentului emis de autoritățile locale. Iar în cazul în care proprietarii nu distrug ambrozia nici după avertismentul autorităților, se pot aplica amenzi contravenționale de la 1.000 lei la 5.000 lei, în cazul proprietarilor persoane fizice, respectiv de la 10.000 lei la 20.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

Având în vedere cadrul legislativ existent pe seama ambroziei, dar şi faptul că în această perioadă planta a avut condiţii optime de dezvoltare, fiind prezentă pe domeniul public, în culturile agricole, indiferent că am vorbi despre cereal şi/sau plante prăşitoare, am contactat câţiva primari, dar şi fermieri care şi-au exprimat opiniile privind aceeastă iarbă a pârloagei, cum mai este numită în spaţiul public, dar mai ales despre măsurile întreprinse până acum, despre intervenţii în perspectivă

Opinii ale unor primari şi fermieri

Sergiu Crişan, primarul comunei Supur, ne-a confirmat faptul că, până la redactarea acestor rânduri, la nivel local au fost luate măsuri de informare şi conştientizare a populaţiei, dar şi a fermierilor asupra pericolului pe care-l reprezintă această buruiană pentru sănătatea persoanelor alergice.

Interlocutorul a confirmat faptul că, în lipsa unui erbicid specializat pentru combaterea acestei buruieni, planta se face remarcată inclusiv în culturile de soia. Este prezentă pe lângă o serie de căi de comunicaţii. Se va continua campania de informare a tuturor celor vizaţi, dar este o luptă inegală cu o plantă care poate fi stârpită doar prin smulgere. Cosirea periodică nu rezolvă fondul intervenţiei.

Otto Gheorghe Marchiș, inginer agronom de meserie, primarul comunei Petreşti, spunea că ştie toate terenurile din unitatea administrativ teritorială. Deja este în desfăşurare activitatea de informare a cetăţenilor şi a fermierilor despre necesitatea, dar mai ales obligaţia de a intervene eficient în combaterea buruienii. Agentul agricol din comună a bătut déjà pe la porţile cetăţenilor. Ca fapt divers, spunea primarul Marchiş, se numără printre persoanele care dezvoltă alergie la polenul de ambrozia.

Ca o curiozitate demnă de luat în seamă, spunea interlocutorul nostru, în ciuda existenţei ambroziei în cantităţi mai mari pe alocuri, în ultimii ani, a remarcat o reacţie mai Puţin violent a orgtanismului saău la polenul de ambrozia. Explicaţia personal este că, nu exclude posibilitatea adaptării organismului său la acest factor pathogen. Cât priveşte spaţiul public aflat în administrarea autorităţii publice locale, primarul Marchiş ne-a spus că se intervine periodic la cosirea plantei. Populaţia în marea ei majoritate are grijă de grădină, iar fermierii fac erbicidări, dar cu rezultate sub aşteptări.

Ioan Mureşan, primarul comunei Botiz şi-a manifestat nedumerirea faţă de prezenţa ambroziei în camp, până şi în culturile de floarea-soarelui, culturi în care, de regulă, majoritatea buruienilor mor din lipsă de aer şi de lumină. Cetăţenii, dar şi fermierii au fost avertizaţi că pentru neintervenţia la timp în combaterea ambroziei, sunt pasibili de amenzi. Curând vor fi emise notificări, după ce agentul agricol din comună a fost la documentare în teren. Pentru spaţiul public, primăria deţine tractor cu coasă, iar acolo unde nu se poate interveni cu utilaje, sunt trimise persoane care cosesc, folosind coasa tradiţională.

Papp Tiberiu, primarul comunei Andrid, a confirmat faptul că, an de an, personal din primărie este trimis în teren pentru a identifica zonele, locurile unde creşte iarba pârloagei. An de an au fost făcute somaţii către persoanele şi către fermierii care nu se achită de această obligaţie referitoare la combaterea ambroziei. Până acum s-au căutat căile amiabile de colaborare cu cetăţenii şi cu fermierii, fără a exclude posibilitatea aplicării de sancţiuni dacă după notificare se vor remarca neconformări.

Sipos Jozsef, primarul comunei Săcăşeni, a menţionat faptul că, la primirea atenţionării de la organismele abilitate, se va trece la acţiune la nivel local. Cu siguranţă, spunea interlocutorul nostru, după emiterea notificărilor, o să fie necesară şi aplicarea de amenzi contravenţionale. Fiind vorba despre persoanele care nu vor realiza că stârpirea ambroziei este un demers pentru menţinearea unui mediu curat, dar şi de protejare a persoanelor care suferă de alergii. Avertismente şi somaţii s-au dat şi înn anii anteriori. Cât priveşte gospodăriile populaţiei, în ciuda existenţei unui număr relative mare de vârstnici, aceştia îşi întreţin grădinile inclusiv prin praşile repetate, modalitate potrivită de a ţine sub control dezvoltarea plantei.

Adrian Toma, primarul comunei Batarci, spunea că deja au pornit campania de informare şi conştientizare a populaţiei, dar şi a fermierilor, cu privire la necesitatea intervenţiei concertate în combaterea acestei buruieni. Dacă o să fie nevoie, spunea primariul Toma, se va trece la aplicarea de amenzi care, în baza actualei legislaţii, nu sunt foarte mici.

Inginera Rodica Maxi, una din puţinele persoane din judeţ preocupată de cultura cânepii, ne-a confirmat prezenţa ambroziei şi în lanurile ocupate de această cultură tehnică. Buruiana apare şi se regăseşte în lanurile în care se cultivă cânepa pentru seminţe, care se seamănă similar cu porumbul, fiind lăsat spaţiu de dezvoltare a ramificaţiilor producătoare de seminţe. Doar cânepa pentru fibră, cea care se seamănă deasă, nu dă şanse de dezvoltare ambroziei.

Iată şi o informaţie de fapt divers. În mitologia greacă şi romană, consumul acestei substanţe miraculoase, ambrozia, conferea nemurire şi imortalitate, făcându-i pe zei invulnerabili la bătrâneţe şi boli. Ambrozia era, de asemenea, considerată o sursă a frumuseţii şi a puterii divine. În contextul plantelor, numele ambrozia se numeşte şi “otrava zeilor” şi se referă la faptul că ambrozia poate fi extrem de toxică pentru cei care sunt alergici la polenul său.

