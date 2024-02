Michelangelo Buonarroti: Geniul Renașterii

La doar un deceniu după Unirea din 1918, un grandios Monument al Unirii, gândit de Aurel Popp dar neconstruit din cauza costurilor și dezacordurilor, rămâne o pagină neîncheiată în istoria românească, reînviind astăzi întrebări despre identitatea națională.

