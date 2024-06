Michelangelo și dialogul său cu divinitatea

Asculta acest articol Asculta acest articol

Un artist se vede asemănător lui Hristos:

Expoziția genial concepută la British Museum despre viața, opera și gândirea regretatului Michelangelo. Până acum câțiva ani, uriașa cutie de carton care stătea rulată în atelierul italian al lui Michelangelo când acesta a murit în februarie 1564 și a fost inventariată la scurt timp după aceea, deoarece „Epifania” stătea de pază în fața cabinetului de grafică al Muzeului Britanic.

Densitatea liniilor de cretă trasate unele peste și lângă altele, care conferă compoziției enigmatice aproape caracterul unei imagini în mișcare, a făcut din această ilustrare intensă a luptei pentru formă, conținut și expresie în generarea ideilor de desen să fie un portar potrivit pentru una dintre cele mai importante colecții de desene din lume.

Până astăzi, identitatea figurilor care înconjoară Fecioara Maria, copilul Hristos cuibărit pe picioarele ei și micul Ioan Botezătorul au rămas la fel de neclare ca și iconografia. Desenul cu cretă, care are mai mult de doi metri înălțime și realizat din 26 de coli de hârtie lipite între ele, a fost probabil un design pentru o pictură de altar care nu a fost executată.

Posibil din recunoștință pentru biografia autorizată, cu care Ascanio Condivi corectase o parte din ceea ce nu-i plăcea lui Michelangelo la portretul hagiografic al lui Giorgio Vasari în prima versiune a „Viețile artiștilor”, maestrul a permis elevului său să folosească cartonul ca model. pentru o utilizare a picturii pe panouri la scară reală. Rezultatul incomod confirmă evaluarea disprețuitoare a lui Vasari asupra abilităților artistice ale lui Condivi.

O capodoperă pe 26 de coli de hârtie lipite între ele „Epifania”, una dintre cele două cutii de carton de Michelangelo care au supraviețuit, a intrat în posesia Muzeului Britanic în 1895. Acum, prima restaurare a fragilei lucrări târzii de la achiziționarea acesteia a profitat de ocazie pentru a uni tabloul proaspăt curățat al lui Condivi de la Casa Buonarroti, muzeul din Florența dedicat lui Michelangelo, cu originalul – pentru prima dată din secolul al XVI-lea.

În jurul celor două lucrări agățate una lângă alta, curatorii Sarah Vowles și Grant Lewis au creat o expoziție exemplară despre ultimele trei decenii din viața lui Michelangelo, pe măsură ce artistul, afectat de preocupările legate de sănătate, a devenit din ce în ce mai preocupat de propria sa mortalitate și mântuire.

În iunie 1555 i-a scris lui Vasari că în ceasul al unsprezecelea nu se va mai putea gândi la un gând care să nu aibă moartea săpată în el. Din aceeași vreme vine un sonet destinat lui Vasari despre „socotirea oricărei fapte rele și evlavioase” finală de la sfârșitul călătoriei vieții, la care nici pictura și nici sculptura nu oferă liniște sufletească, ci doar iubirea divină, „care cu compasiune asupra brațele încrucișate întinse spre noi.” După cum a glumit odată istoricul de artă american Howard Hibbard, Michelangelo a început să moară la vârsta de patruzeci de ani și a durat încă cincizeci de ani. În dreapta Fecioarei în centru se află însuși maestrul: desenul monumental încă enigmatic al lui Michelangelo „Epifania”, în jurul anilor 1550-53. În dreapta Fecioarei, în centru, stă însuși maestrul: desenul monumental încă enigmatic al lui Michelangelo „Epifania”, în jurul anilor 1550-53

The Trustees of the British Museum Realizarea expoziției „Michelangelo: ultimele decenii” constă nu în ultimul rând în faptul că îmbină standarde științifice înalte cu un aranjament bogat de desene, scrisori, poezii și obiecte pentru a crea un portret emoționant al artistului îmbătrânit pe fundalul schismă religioasă declanșată de Reformă. Punând la intrare studiul principal al lui Daniele da Volterra al prietenului său Michelangelo, curatorii semnalează deja cât de puternic luminează persoana, chiar și în vulnerabilitatea sa îndoielnică. Contururile străpunse de pe foaia împrumutate de la Muzeul Teylers din Haarlem dovedesc că desenul lui Volterra a fost transferat în fresca sa cu Adormirea Maicii Domnului din biserica romană Santissima Trinità dei Monti.

Michelangelo stă ca un apostol pe marginea dreaptă a imaginii și, cu brațul ridicat, direcționează vederea primirii maicii lui Isus în paradis.

În expoziție, studiul portretului ar putea fi, așadar, înțeles și ca o referire la motivul mântuirii pe care Michelangelo l-a abordat în „Judecata de Apoi”. Fecioara stă în centrul picturii din Capela Sixtină, lângă fiul ei care conduce lumea. Dându-și propriile trăsături pielii jupuite a Sfântului Bartolomeu, Michelangelo a făcut aluzie la preocuparea sa pentru problema justificării. Încă plin de viață vibrantă: „Hristos pe crucea dintre Maria și Ioan” al lui Michelangelo, în jurul anilor 1555–64 Încă plin de viață vibrantă: „Hristos pe crucea dintre Maria și Ioan” al lui Michelangelo, în jurul anilor 1555–64 The Trustees of the Bri sh Muse Această temă, care parcurge ca un ghid prin expoziție, este exprimată în discuția sa grafică despre Hristos pe cruce, precum și în discuțiile lui Michelangelo cu poetul aristocrat Vittoria Colonna, care a urmat ideea Reformei despre îndreptățirea doar prin credință, pe care catolicul. Biserica găsită a fi eretică s-a apropiat periculos de mult.

Cu toate acestea, cererea lui Michelangelo către nepotul său de a găsi o familie nevoiașă căreia să-i poată dona bani în folosul sufletului său arată că, în ciuda apropierii lui de Colonna și a meditațiilor sale personale asupra jertfei lui Hristos pentru mântuirea umanității, el continuă să adere la cea a protestanților a respins doctrina conform căreia faptele bune șterg păcatele. I-a dat cele mai frumoase desene ale sale lui Tommaso de’ Cavalieri Michelangelo avea aproape șaizeci de ani când a părăsit Florența pentru totdeauna în septembrie 1534 pentru a îndeplini misiunea papală pentru Judecata de Apoi. La Roma l-a întâlnit pe tânărul nobil Tommaso de’ Cavalieri, despre care Vasari a relatat că Michelangelo îl iubea pe acest prieten „incomparabil” de frumos „infinit mai mult decât pe oricine altcineva”. I-a scris scrisori și poezii exuberante și i-a dedicat unele dintre cele mai realizate desene ale sale.

Cu toate acestea, curatorii expoziției cred că, cu toată dorința ei erotică, relația nu a fost fizică. În fața unei reproduceri pline de pereți a „Judecății de Apoi”, ei demonstrează cum s-au influențat reciproc desenele mitologice aluzive pentru Cavalieri și planificarea frescei religioase. Michelangelo a transformat un Tityos mincinos în figura antică a lui Hristos înviat, rotindu-l cu nouăzeci de grade. Legăturile dintre figurile care se prăbușesc și cele uluite din desenele căderii lui Phaeton și schițele păcătoșilor din „Judecata de Apoi” nu pot fi trecute cu vederea. Legăturile dintre oamenii care se prăbușesc în acest desen și schițele păcătoșilor din „Judecata de Apoi” nu pot fi trecute cu vederea: „Căderea lui Phaeton”, a lui Michelangelo, în jurul anului 1533. Legăturile dintre oamenii care se prăbușesc din acest desen și schițele păcătoșilor din „Judecata de Apoi” nu pot fi trecute cu vederea: „Păderea lui Phaeton” a lui Michelangelo, în jurul anului 1533. Administratorii Muzeului Britanic Acestea nu sunt descoperiri noi, dar devin deosebit de clare în comparația de aici. Același lucru este valabil și pentru șabloanele lui Michelangelo pentru picturile executate de Marcello Venusti și Daniele da Volterra, care demonstrează că, cu forța fizică în scădere, dar cu un impuls creativ continuu și o cerere nediminuată, chiar și ca arhitect și-a adaptat treptat practica de muncă la înaintarea în vârstă.

Senzația expoziției, care nu poate fi criticată decât pentru vocea actorului afectat care se impune la citirea declarațiilor scrise ale lui Michelangelo, este camera concepută ca o capelă rotundă cu nouă desene cu cretă despre Patimile lui Hristos. Există, de asemenea, micul crucifix din lemn de la Casa Buonarroti, care este atribuit doar lui Michelangelo, dar este în armonie cu corpul eteric al lui Hristos din seria târzie a reprezentărilor crucificării. Lângă vitrină, un gol din perete dezvăluie puternicul, sculptural Fiu al lui Dumnezeu pe care Michelangelo îl desenase pentru Vittoria Colonna cu douăzeci de ani mai devreme. Arta lui Michelangelo a avut o viață lungă de apoi: cu negustorii și trupurile plutind în lateral, „Curățirea templului” de Marcello Venus în ulei pe lemn, în jurul anului 1550, este în mod clar influențată de el. Arta lui Michelangelo a avut o viață lungă de apoi: cu negustorii și trupurile plutind în lateral, „Curățirea templului” de Marcello Venus în ulei pe lemn, c.1550 Galeria Națională, este în mod clar influențată de el. Această foaie de cadou îl arată pe Hristos, încă în viață, întrebându-l cu reproș pe tatăl său de ce l-a abandonat.

În ultima serie de crucificări a lui Michelangelo, Isus și-a săvârșit sacrificiul. Corpul lung și slăbit deja se evaporă. Este ca și cum Michelangelo ar fi încercat să se apropie de spiritualitate cu fiecare lovitură neliniștită în așteptarea propriei sale morți. Cu șase zile înainte de a muri, artistul în vârstă de aproape 89 de ani încă se simțea obligat să sculpteze Pietatea Rondanini, pe care a început-o în 1552.

Două zile mai târziu, reușește să pună o semnătură șubredă pe scrisoarea prin care îl chema la Roma pe nepotul său florentin. Prea târziu. Potrivit lui Vasari, aproape de sfârșit, Michelangelo a decretat că își va da sufletul lui Dumnezeu, trupul său pământului și bunurile sale rudelor sale cele mai apropiate, pe care le-a îndemnat să-i amintească de suferințele lui Hristos în momentul în care acesta a murit. Michelangelo, ultimele decenii. British Museum, Londra; până pe 28 iulie.