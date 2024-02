Mitru Leșe, primarul orașului Tg. Lăpuș, s-a retras la vatră

Asculta acest articol Asculta acest articol

Încă de la începutul mandatului, actualul edil din „capitala Țării Lăpușului” a anunțat că va face un pas în spate și va lăsa tineretul să preia ștafeta orașului. Va anunța retragerea la momentul potrivit. Se pare că acesta a venit, iar cel care va prelua proiectele primarului va fi Vlad Herman, actualul administrator public al orașului Târgu Lăpuș.

În cadrul unei conferințe de presă, de la sediul PNL Maramureș, președintele Ionel Bogdan a făcut firescul anunț. I-a mulțumit primarului pentru întreaga activitate și l-a felicitat pentru inițiativa de a lăsa tinerii să se exprime.

”Vine un moment în viața fiecăruia dintre noi în care avem de făcut o alegere oarecum dificilă. 24 de ani de administrație locală și 26 de ani de structură militară. Cu alte cuvinte, 50 de ani de muncă. Consider, în calitatea de militar, că trebuie să am onoare și iată că este momentul în care să fac un pas înapoi din administrația publică locală. Am siguranța că va duce la capăt aceste proiecte. Fiți alături de Vlad Herman! Nu voi candida pentru nici o funcție de consilier.”, a spus primarul Mitru Leșe.

Vlad Herman a spus că Mitru Leșe este unul dintre cei mai performanți primari ai județului.

”Sunt conștient de responsabilitatea care este pe umerii mei, cu atât mai mult cu cât vin în urma unuia dintre cei mai performanți primari ai acestui județ. Cunosc în detaliu atât potențialul, cât și problemele orașului nostru, de aceea unul din proiectele de suflet și care este o certitudine că se va implementa este parcul industrial de la Târgu Lăpuș. Un parc care va genera locuri de muncă, care va crea stabilitate în ceea ce privește deplasarea tineretului, în special din zona noastră”, a afirmat Vlad Herman.

În Țara Lăpușului sunt oameni cu credință, cu dragoste față de Dumnezeu, cu caracter și cu multă omenie. Sunt oameni responsabili care demonstrează că atunci când sunt puși în funcții, fac treabă.

Administrația locală lăpușeană este grea, dar și frumoasă dacă ești responsabil. Sunt multe localități, cu multe probleme și tradiții. Cetățenii au așteptări și dau dovadă de multă răbdare. Lucrurile se mișcă, dar e nevoie de o altă abordare, care este acum la îndemâna tinerilor. Trebuie să aibă inițiativă, oameni serioși și responsabili. O astfel de persoană poate fi Sorin Crinu Gordan, șeful RAR Maramureș. Este în cărți pentru o candidatură, iar cu un astfel de primar, Țara Lăpușului ar avea de câștigat. Timpul se scurge rapid și vom afla deznodământul. Cert este că, orașul Tg. Lăpuș va ave o conducere nouă, tânără și performantă.

