Modificarea contractului din perioada determinată de 1 an în viabilitatea postului

….. pe durata de viabilitate a postului/catedrei, potrivit metodologiei-cadru de mobilitate pentru anul școlar 2024-2025. Tot în această perioadă se face analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ.

Marți, 12 martie, cererile profesorilor titulari pentru completarea normei didactice pe perioadă determinată/nedeterminată și cererile cadrelor didactice debutante sunt soluționate în ședință de repartizare, potrivit metodologiei-cadru de mobilitate pentru anul școlar 2024-2025. Pe data de 15 martie va fi reactualizată lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, după cum se arată în metodologia-cadru.

Calendarul pentru modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform metodologiei: „a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Termen: 15 martie 2024 b) depunerea, înregistrarea cererilor însoțite de documentele justificative la secretariatele unităților de învățământ, analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului; Perioada: 15-18 martie 2024 c) transmiterea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele școlare, la care se anexează, în copie, cererile depuse de cadrele didactice însoţite de documentele menţionate în cerere; d) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele școlare; Perioada: 18-19 martie 2024 e) verificarea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate şi remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul şcolar; Perioada: 19-21 martie 2024 f) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei; Termen: 22 martie 2024 g) emiterea și comunicarea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie. Perioada: 25-28 martie 2024”

