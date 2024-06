O destinație istorică din inima Bucureștiului, premiată la nivel european

Asculta acest articol Asculta acest articol

Cafeneaua unde Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale și Regele Carol al II-lea își petreceau timpul în centrul Bucureștiului este acum recunoscută la nivel european.

Această emblematică cafenea din Centrul Vechi al Bucureștiului, cunoscută sub numele de Cafeneaua Veche 9, a fost recent distinsă cu premiul pentru design interior la categoria Ospitalitate în cadrul competiției europene BIG SEE AWARDS. Reînnoită și redeschisă acum doi ani, această cafenea istorică a continuat să își păstreze farmecul și a devenit un spațiu modern și atractiv.

De la redeschidere, Cafeneaua Veche 9 a strâns numeroase premii pentru design și arhitectură. În afară de distincția recentă de la BIG SEE AWARDS, aceasta a obținut Premiul pentru Arhitectura de Interior la Bienala Națională de Arhitectură din 2023, Best Practice in Restaurant Design la Romanian Design Week în 2022 și Project Recognition – Hospitality Snapshots în 2022. Toate aceste recunoașteri subliniază calitatea și creativitatea intervenției de design care a transformat o clădire istorică într-un spațiu contemporan de excepție.

Cafeneaua Veche 9 este mult mai mult decât un simplu local. Cu o istorie bogată care se întinde încă din anul 1781, când armeanul Ștefan Altintop a primit permisiunea de a construi o cafenea în apropierea Curții Domnești, aceasta a fost mereu un loc de întâlnire pentru personalități remarcabile ale culturii românești. Astăzi, Cafeneaua Veche 9 continuă să ofere o experiență culinară deosebită într-un cadru istoric, atrăgând atât localnici, cât și turiști.

Premiul european pentru design interior obținut de Cafeneaua Veche 9 confirmă succesul acestui proiect de renovare și reafirmă importanța conservării și revitalizării patrimoniului cultural al Bucureștiului. Acest loc continuă să fie un simbol al eleganței și tradiției, adaptat la cerințele contemporane, oferind o experiență unică tuturor celor care îi trec pragul.