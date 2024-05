O maramureșeancă a murit după ce ar fi căzut dintr-un apartament din Pradejón, Spania. Fetița ar fi încercat să o salveze

INFORMAȚIA DE DUMINICĂ. Aeroportul Satu Mare marchează 88 de ani de funcționare prin lansarea unui proiect ambițios de modernizare. Înființat în 1936 printr-un decret regal, aeroportul a trecut prin decenii de dezvoltare, culminând recent cu finalizarea noului terminal și extinderea pistei.

