O plimbare pe cele mai fascinante străzi din lume

Unele sunt adevărate obiective turistice, de parcă ar fi desprinse din povești, oferindu-le trecătorilor spectacole, stări și amintiri. Pentru cei care simt că iarna nu se mai termină, o plimbare virtuală pe străduțe ornate cu arcade de flori și verdeață este mai mult decât binevenită în așteptarea primăverii care sperăm să ne bată la ușă cât mai curând.

Călătoriile ne îmbogățesc, ne bucură sufletul și ne educă spiritul. O călătorie ne transportă într-o lume ce așteaptă să fie descoperită cu fiecare pas pe care îl facem pe străzile unui oraș. Pe lângă celebrele bulevarde din marile orașe există și străzi ferite de forfota zilnică, cu un farmec aparte. Acestea sunt de obicei acoperite de flori și copaci, iar o plimbare în aceste locuri te poate face să uiți de toate problemele sau de momentele dificile prin care treci. ~n afară de faptul că frumusețea lor te lasă fără cuvinte, se pare că străzile colorate și frumos amenajate aduc mari beneficii locuitorilor și nu numai, iar oamenii sunt încurajați să se plimbe sau să meargă cu bicicletele.

Nu toate străzile au fost proiectate la fel. Unele oferă pe lângă o priveliște deosebită și o reamintire a modului în care au fost construite în trecut unele cartiere. Cu toate acestea, străzile nu trebuie să ofere neapărat o lecție de istorie sau să fie viu colorate pentru a atrage privirea. Unele se remarcă prin caracteristicile lor naturale superbe, ca de exemplu tunelul florilor de cireș din Bonn, care-și face apariția timp de câteva săptămâni în fiecare primăvară.

Casele multicolore care se întind în cartierul La Boca din Buenos Aires încă reflectă o mare parte din istoria secolului al XIX-lea. Când au sosit imigranții din Genova, mulți dintre ei au fost nevoiți să-și câștige existența ca docheri. Fiind foarte săraci, aceștia și-au vopsit casele sărăcăcioase cu vopsea rămasă, iar când li se termina o culoare foloseau alta care le era la îndemână. Astfel s-a născut un cartier cu case atât de colorate. Astăzi, Caminito a fost readusă la viață de artiști care au refăcut vechile imobile ce stăteau aliniate pe străzile din La Boca.

Unul dintre cele mai interesante și neobișnuite obiective turistice ale orașului San Francisco este strada Lombard. Aceasta are o lungime considerabilă, însă atrage atenția doar secțiunea din partea superioară a dealului, cuprinsă între străzile Hyde și Leavenworth. Bucata de drum măsoară numai 400 de metri în lungime, între aceste două puncte, iar limita de viteză impusă este de 8 km/h, strada având sens unic, în aval. Pe fiecare dintre lateralele străzii finalizate în 1922 se află cele mai scumpe case și vile din San Francisco, dispuse și ele după tiparul străzii. Deoarece înclinarea exagerată a dealului poate crea probleme în timpul iernii, proiectanții au construit serpentine capabile să elimine parțial dezavantajele.

Străzile din Chefchaouen, un orășel din Maroc, sunt faimoase pentru nuanțele variate de albastru. Orașul a fost fondat în 1471 de un descendent al profetului Mohammed. Alături de triburile Ghomara, orașul a fost populat de evrei, după cucerirea spaniolilor, în era medievală. Aceștia au adus cu ei credința veche care spune că vopseaua albastră le amintește oamenilor de puterea lui Dumnezeu. În 1920, a fost revendicat de Spania ca parte din Marocul spaniol. În 1956 a revenit sub conducerea Marocului. Străzile înguste cu coloritul lor albăstrui atrag an de an mii de turiști ce caută cazare în cele peste 200 de hoteluri aflate în zonă.

Localizat în regiunea Andaluzia din Spania, Jerez de la Frontera este un oraș recunoscut pentru vinul său sherry rafinat. O stradă pavată din centrul său istoric este umbrită de frunzele plantelor care cresc pe zidurile clădirilor.

Orașul Lijiang din China se împarte în două părți: orașul vechi, care a fost inclus în lista patrimoniului mondial UNESCO, și orașul nou. Localnicii spun că orașul există datorită apei, iar apa datorită orașului. Râul Yangtze este format din trei brațe, care trec prin întregul oraș. Acesta este și motivul pentru care aici există atât de multe poduri, străzi pietruite înguste și numeroase canale. Pe străzile superbului orășel, acum invadat de turiști, au loc în fiecare an diverse parade și festivaluri.

Timp de 3–4 săptămâni în fiecare primăvară, tunelul magic creat de copacii de pe Aleea Cireșilor din Bonn, Germania, aduce mii de turiști și fotografi pasionați să admire acest spectacol de culoare. Există două astfel de străzi în Bonn, însă peisaje similare, tuneluri de cireși înfloriți, pot fi văzute în Stockholm, dar și în Macon, Georgia, unde 600.000 de oameni călătoresc anual pentru Festivalul Cireșilor înfloriți, care ține zece zile.

Uimitorul tunel natural Dark Hedges, ce apare și în serialul â€Game of Thrones”, se află de-a lungul drumului Bregagh din Irlanda de Nord. Fotografi, localnici sau străini vin aici în fiecare sezon al anului pentru a surprinde acest fenomen natural în mai multe tipuri de lumină – strălucitoare, ceață deasă, apus auriu sau chiar furtuni de zăpadă. De asemenea, este o locație populară în care se realizează fotografii de nuntă. Mestecenii ce străjuiesc acest drum au fost plantați în secolul al XVIII-lea de familia Stuart pentru a-i impresiona pe vizitatorii ce ajungeau pe domeniul Gracehill. Champs-Elyszes, celebrul bulevard ce a inspirat o mulțime de artiști, se întinde de la Place de la Concorde până la Arcul de Triumf și ar putea fi considerată cea mai faimoasă stradă din lume. Pe locul celebrei axe istorice erau niște câmpuri până în 1616, când Regina Marie Antoinette a decis să construiască o cărare cu trei linii. Numele bulevardului vine din mitologia greacă, “Câmpiile Elizee”, fiind locul în care eroii se duceau după moarte. După o perioadă de declin, bulevardul a fost renovat în 1980, devenind locul preferat de promenadă a parizienilor, dar și o zonă comercială extrem de scumpă, cu magazine de lux, restaurante și terase.

Amsterdam este faimos pentru canalele ce înconjoară orașul, pentru cafenele, Muzeul Van Gogh sau pentru cea mai pitorească stradă din oraș, Brouwersgracht.

O mulțime de umbrele colorate acoperă străzile fierbinți ale orașului Agueda din Portugalia. Instalațiile feerice au fost concepute la inițiativa primăriei orașului, pentru Festivalul de Artă Agitagueda din 2011, însă când și-au dat seama cât de bine au prins la public, le-au lăsat să încânte trecătorii pe parcursul întregii veri. De atunci, numărul turiștilor s-a dublat, iar umbreluțele colorate adună curioși din toate colțurile lumii. În fiecare vară, când temperaturile cresc vertiginos, câteva străduțe înguste din Agueda sunt împânzite cu acoperișuri din umbrele colorate care oferă un spectacol fascinant, dar și umbră pietonilor.

Gonzalo de Carvalho este o stradă renumită din centrul orașului Porto Alegre, Brazilia. Flancată de arbori, strada a devenit cunoscută după o campanie internațională de salvare a copacilor ce împodobesc strada. Pe o lungime de 500 de metri, arbuști din specia Rosewood se întind până la etajul 7 al clădirilor de pe stradă, creând un fel de arcadă naturală, care arată precum o pădure mitică. Conform localnicilor, copacii au fost plantați în anii ’30 de lucrătorii din berăria de origine germană din apropiere și s-au tranformat într-un acoperiș al străzii în ultimii 80 de ani. În 2005, construirea unui mall în zonă amenința copacii, însă localnicii au protestat și au avut succes: primarul de atunci a declarat zona drept un sit cultural care trebuie conservat.

O cale ferată abandonată care asigura cândva legătura între orașele Oțelu-Roșu și Caransebeș este considerată a doua minune a naturii din județul Caraș-Severin, după Cascada Bigăr. Este vorba despre un tunel de verdeață, asemeni renumitului Tunel al Dragostei din orașul ucrainean Klevan, declarat monument al naturii. Tunelul a fost descoperit accidental de doi fotografi amatori, Florin Avramescu și Mihai Tămășilă, ce doreau să surprindă peisajele din împrejurimi. După ei, tot mai mulți au ajuns să exploreze frumosul tunel.

În timpul Festivalului Festa Major, din luna august, unul din cartierele Barcelonei este gazda unui Carnaval spectaculos. În această perioadă, străzile intră în competiție între ele pentru a cuceri titlul de cea mai originală și mai colorată stradă. De înscrierea străzilor în concurs se ocupă locuitorii acestora, astfel fiecare stradă având o anumită temă, iar pentru decor sunt folosite doar materiale reciclate.

Molyvos este una dintre cele mai frumoase sate medievale de pe insula grecească Lesbos, situat la 60 km vest de Mytilene, capitala insulei. Molyvos este o așezare tradițională conservată, ce atrage mii de vizitatori cu frumusețea sa naturală și peisaje pitorești. Alei înguste pavate, umbrite de plante colorate, ce se întind în jurul caselor de piatră tradiționale, fântâni în stil turcesc și vile frumoase compun un decor idilic.