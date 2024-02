Oamenii străzii vin la “muncă” cu smartphone-uri și Red Bull

Asculta acest articol Asculta acest articol

Este de părere că municipiul Satu Mare are ceva unic la acest capitol, pentru că a văzut, în repetate rânduri, oameni ai străzii care cerșeau, având asupra lor telefoane performante, poate chiar mai scumpe decât ale celor cărora li se făcea milă de ei și îi ajutau.

De asemenea, același om al străzii avea asupra lui o doză de Red Bull, pentru a avea “energie” și chef de lucru, mai spunea ironică sătmăreanca. La alții a văzut că fumau, ceea ce este cât se poate de nefiresc, în condițiile în care sunt produse destul de costisitoare și deloc necesare, după cum a mai precizat reclamanta în declarația sa.

“Am trecut marti dimineață, pe la ora 11:00 prin pasajul Ham Janos, care duce către piața mare. Efectiv m-am oprit să îi fac o poză domnului în cauză, pentru că nu știam dacă să râd sau să plâng. Stătea în cărucior, pentru că aparent ar avea un handicap, și se uita la filme, probabil să nu se plictisească.

Am reușit să văd că este vorba despre un telefon marca Samsung, dar am fost șocată și să aflu că avea o doza de energizant lângă el. Am constatat că este consumator frecvent, dar probabil să aibă “putere” de muncă mai bea un redbull… nu mi se pare firesc ca banii oamenilor de bine să ajungă la cei asemenea lui.

Consider că Direcția de Asistență Socială ar rebui să se ocupe de astfel de cazuri și să îi elimine cumva de pe străzi, în cazul în care handicapul este unul real.

Am văzut de nenumărate ori că cerșetorii primesc bani și îi cheltuie pe țigări. Nici asta nu mi se pare normal. La fel de anormal este și faptul că majoritatea cerșetorilor din centrul municipiului Satu Mare sunt bărbați tineri, în putere.

Nu se poate să fie permise asemenea lucruri, având în vedere că orașul va primi o altă față, odată cu reabilitarea centrului, dar să fie invazie de cerșetori”, a declarat sătmăreanca revoltată.