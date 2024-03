Paracetamolul nu este recomandat bolnavilor cu hepatită C

Asculta acest articol Asculta acest articol

Una dintre recomandările oferite pacienților diagnosticați cu hepatită C constă în evitarea unor medicamente, printre care și acetaminofenul (n.r. paracetamol). Paracetamolul solicită foarte tare și un ficat sănătos, iar atunci când vine vorba despre un ficat infectat cu virusul hepatitic C (VHC), lucrurile se complică. Paracetamolul este adesea folosit pentru tratarea durerilor de cap, a durerilor musculare și a altor simptome specifice răcelii. Acest medicament nu se ia pe baz[ de rețeta de la medic, așa că oricine poate urma un tratament pe baz[ de paracetamol, fără a primi în prealabil indicațiile unui specialist.

Doza maximă recomandată este de 3,250 mg pe zi

Luat în doze normale, paracetamolul nu prezintă niciun risc. Însă dacă paracetamolul nu este luat în acord cu indicațiile de pe prospectul medicamentului, iar doza zilnică recomandată este depășită, ficatul întâmpin[ probleme în procesarea sa și astfel apar problemele de natură hepatică. Acest lucru se întâmplă și în cazul tratamentului îndelungat pe baz[ de paracetamol. Luat pe o perioad[ mai lungă, acetaminofenul nu mai poate fi procesat în mod adecvat de către ficat, așa că începe să se depoziteze la nivelul ficatului. Acumulările formate afectează buna funcționare a celulelor hepatice.

Conform site-ului doc.ro, pacienții sănătoși care depășesc doza de acetaminofen recomandată de specialiști riscă să aibă probleme cu ficatul, poate chiar să sufere de insuficientă hepatică. Au existat cazuri de pacienți sănătoși care au avut nevoie de transplant de ficat în urma unei supradoze de acetaminofen. În cazul persoanelor diagnosticate cu hepatită C, riscul la care acestea se expun urmând un tratament pe baz[ de paracetamol este și mai mare. De pildă, doza maximă recomandată de paracetamol pentru un pacient sănătos este de 3,250 mg pe zi. Asta înseamnă în jur de 6 tablete de 500 mg în decursul a 24 de ore. În cazul pacienților cu hepatită C însă, 3,250 mg de acetaminofen pe zi înseamnă supradoză. De aceea, pacienții bolnavi de hepatită C nu trebuie să ia paracetamol fără recomandarea medicului întrucât riscurile la care se expun aceștia sunt foarte mari. Medicul gastroenterolog este cel în măsură să spună pacientului dacă are voie să ia o cantitate redusă de paracetamol sau nu.

Alcoolul este complet interzis

Substanțele active din paracetamol care sunt dăunătoare ficatului se regăsesc și în alte medicamente precum calmantele sau medicamentele pentru dureri. De aceea, este foarte important ca pacientul cu hepatită C să citească prospectul medicamentelor pe care le ia. Ideal ar fi ca, odată ce primește diagnosticul de hepatită C, pacientul să nu mai ia medicamente fără recomandarea medicului specialist, pentru a se asigura că nu își pune ficatul în pericol.

Consumul de alcool este complet interzis în timpul tratamentului cu paracetamol, fie că ai sau nu ai hepatită C. Atât acetaminofenul, cât și alcoolul sunt procesate de ficat, ceea ce înseamnă că acest organ este suprasolicitat și poate avea probleme din cauza acestei combinații, chiar dacă este un ficat sănătos.

