Păsăroiul cu două capete s-a împușcat într-o aripă (II)

Președintele rus și-a asociat teroriștii

Ucrainenii sunt capabili de sacrificii mari, au eroi, Zelenski este un erou surprinzător. Ei fac ce am făcut și noi la 1877, cu o armată de țărani și cu un Rege vizionar. Am învățat atunci, ca popor tânăr și dezbinat, că libertatea cere sânge și suferință, nu vine fără jertfe. După ce operația specială nu i-a reușit, marele strateg al violenței a destupat și urciorul musulman în care era închis cât de cât duhul răului. L-a scos din grotă și pe dictatorul nord-coreean, din clanul ocrotit încă de pe vremea lui Stalin. Și pe radicalii iranieni care sărută papucul ayatolahilor răzbunători.

Deceniile atentatelor ISIS de peste tot au satisfăcut orientarea antioccidentală a Moscovei, care nu le-a condamnat, nu s-a opus, n-a făcut nici un gest de a contribui la eradicarea terorismului. Ba, prin Siria, armata rusă a eclozat noi plutoane ale violenței și ale emigrației, pentru a copleși Europa cu șirurile de migranți. Aceștia îi aduceau mari foloase în ura sa împotriva democrațiilor europene.

Acum cumpără din Iran drone, experiență teroristă și ideologie a răzbunării. O fatwa (decret religios), emisă în februarie 1989, suna astfel: „Decizia de a îi ucide pe americani și pe ALIAȚII LOR (s.m.) – civili și militari – este o datorie individuală pentru fiecare musulman care poate face acest lucru în orice țară care în care este posibil (…). Astfel a grăit Dumnezeu cel Atotputernic, ‹‹luptați-vă cu ei până nu mai există tumult sau oprimare și triumfă dreptatea și credința în Dumnezeu››.” (După Ben Dupré, „50 de mari idei pe care trebuie să le cunoști”, Litera, București, 2020, p.148). Primul pas a fost la 11 septembrie 2001 când, după ani întregi de antrenamente, agenții sinucigași asociați cu al-Qaeda, au provocat atacurile sângeroase de la Turnurile Gemene. Nu erau, desigur, vinovați toți musulmanii, ci niște fanatici care au interpretat Coranul după propriile porniri ucigașe. Și au continuat cu atrocități teroriste, represiune socială, atacuri sinucigașe, decapitări televizate. În locul înțelegerii, al dialogului, s-a ajuns la escaladarea violențelor.

Și totuși, vocea lumii musulmane progresiste nu se aude clar. Nu se opune? Nu poate, nu vrea?

Președintele Federației Ruse a uitat de apărarea propriilor cetățeni…

Vladimir Putin a crezut că e în afara pericolului, că va fi scutit de atentate, dacă tace.

A uitat și a dat cu bombele pe la vecini, rostogolindu-și ostașii cu sutele de mii peste graniță. Inevitabil, Federația și-a slăbit vigilența pentru apărarea proprie.

În martie 2024, a fost lovit crunt, chiar la Moscova. Să nu fi știut că ciomagul are două capete? Avertizat, putea să dejoace planurile, dar nu a vrut (victimizându-se după unele modele din istorie), a tăcut, ca să convingă poporul că e mâna lui Zelenski.

Nu a fost, ISIS a revendicat atentatul., În stilul televiziunilor ruse, am putea recurge și noi la o fantasmagorie, susținând că serviciile FSB au plătit niște teroriști și le-au dat hărți să aprindă fitile prin Ucraina, dar aceștia, cam neisprăviți și leșinați de foame, cum s-a văzut, au confundat capitalele și au nimerit în Moscova…

După atentatul de la Moscova, armata lui Șoigu și-a văzut de jucăriile sale, a continuat să ucidă, de la oameni la pisici și căței, să dărâme tot ce stătea în picioare prin țara soră.

Să se răzbune nu pe statele teroriste, ci pe frații lor ucraineni. Ca bivolul care, după ce e înțepat sub coadă de tăun, își lovește stăpânul cu copita.

Arogantul Putin rămâne cu o rană primită sub centură chiar de la extremiștii musulmani, protejații lui, și continuă să căsăpească pravoslavnicii de prin vecini.

Pentru moment, nu va ceda și lumea va trebui să-l mai înțeleagă, să-l tolereze, deși e un rebut politic, multiorganic bolnav.

Cam un deceniu, deoarece poporul rus l-a ales recent aproape în unanimitate, știm noi cum, că am avut cazuri…

Dar țara pe care o conduce nu va ieși repede din mlaștină, nu va merge spre lumină multe decenii de acum înainte. Aici pierde Vladimirovici!

