Asculta acest articol Asculta acest articol

Pasta picantă de ardei kapia este o rețetă simplă și delicioasă, perfectă pentru a fi păstrată și savurată în timpul iernii. Această pastă este o modalitate excelentă de a folosi ardeii kapia și de a adăuga un plus de savoare gătitului. Poate fi utilizată în diverse preparate, precum gulaș, tocănițe, sosuri pentru paste sau chiar ciorbe.

Personal, am decis să folosesc această pastă picantă în prepararea gulașului, rețeta preferată a soțului meu și a prietenilor noștri. De-a lungul anilor, am pregătit această rețetă în cantități mari pentru diverse evenimente caritabile și am fost încântată să aflu că a fost mereu un succes, terminându-se rapid. De această dată, am pregătit o cantitate mai mică, inspirată de prietena mea Claudia, și am adăugat un ardei iute pentru un plus de picant. Rezultatul a fost delicios, iar pasta se poate întinde pe pâine sau folosi în diverse feluri de mâncare, asemănându-se mult cu ajvar-ul sârbesc, dar fără vinete.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestei rețete este că nu conține conservanți și ardeii sunt folosiți cruzi, fără a fi fierți sau copți în prealabil. Rețeta poate fi ușor adaptată în funcție de cantitățile de ardei pe care le aveți la dispoziție.

Deși am pregătit această pastă pentru a o folosi iarna, ea este la fel de bună și în sezonul cald, fiind un adaos excelent în diferite preparate. Pentru mai multe rețete de conserve pentru iarnă, vă invit să vizitați blogul.

Ingrediente:

(pentru 2 borcane de 370 ml)

1.2 kg ardei kapia

1 ardei iute

1 lingură mică de sare (18-20g)

120 ml bulion

70 ml ulei

Mod de preparare:

Spălați ardeii kapia și ardeiul iute, curățați-i de cotoare și semințe, apoi tăiați-i fâșii. Treceți-i prin mașina de tocat sau mixați-i cu ajutorul unui mixer vertical sau robot de bucătărie.

Puneți ardeii tocați la fiert, la foc mic-mediu, amestecând periodic. După ce începe să scadă zeama, adăugați sarea, bulionul și uleiul. Continuați fierberea până când uleiul se ridică la suprafață, similar cu prepararea zacuscăi.

Turnați pasta picantă de ardei kapia în borcane sterilizate și sigilați-le imediat. Întoarceți borcanele cu capacul în jos, acoperiți-le cu o păturică și lăsați-le să se răcească lent, timp de minim 8 ore. După răcire, depozitați-le în cămară.

Această pastă picantă va deveni cu siguranță un element indispensabil în bucătăria de iarnă, aducând o explozie de arome și un strop de căldură în fiecare farfurie!