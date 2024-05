Paul McCartney a devenit primul muzician britanic miliardar

Asculta acest articol Asculta acest articol

Acest raport confirmă tendința de scădere a numărului de miliardari din Marea Britanie, conform News.ro.

Potrivit listei celor mai bogați 350 de oameni din țară, prezentată vineri, Paul McCartney, în vârstă de 82 de ani, a urcat pe locul 165, beneficiind de numeroasele sale concerte și drepturi de autor. În plus, a primit un mic ajutor în acest an de la cântăreața americană Beyoncé, care a preluat piesa „Blackbird” a trupei The Beatles pe cel mai recent album al ei. Conform Sunday Times Rich List, în Marea Britanie există în total 165 de miliardari, cu șase mai puțini decât anul trecut și cu 12 mai puțini decât recordul de 177 de miliardari din 2022, ziarul subliniind că „se pare că bogații lumii încep să părăsească țara.

Printre motivele invocate de ziar se numără nivelul taxelor, care a crescut în ultimii ani, şi pierderea strălucirii Bursei de Valori din Londra, care atrage mai puţin capital. De asemenea, averea combinată a celor mai bogate 350 de persoane din ţară a scăzut uşor, de la 796,5 miliarde de lire sterline (929 miliarde de euro) la 795,3 miliarde de lire sterline (927,7 miliarde de euro), din cauza creşterii ratelor dobânzilor, a inflaţiei şi a unei economii lente.

