Persoanele care dorm mai puțin de 7 ore pe noapte prezintă un risc crescut de a dezvolta hipertensiune arterială

Asculta acest articol Asculta acest articol

…. pentru cei care dorm mai puțin de 5 ore pe noapte. Aceste constatări au fost publicate și în Journal of The American College of Cardiology. Cu toate acestea, studiul nu a găsit asociere statistic semnificativă între durata somnului de peste 8 ore și riscul de hipertensiune arterială.

Aceste rezultate subliniază importanța adoptării unui program de somn în conformitate cu recomandările, în special la persoanele vulnerabile în ceea ce privește riscul de hipertensiune arterială, precum femeile. Medicii pot include concluziile acestui studiu în consilierea pacienţilor referitor la impactul programului de somn asupra sănătăţii cardiovasculare şi tensiunii arteriale.

În 2022, American Heart Association a inclus somnul printre cele “Life’s Essential 8”, o listă ce cuprinde măsurile esențiale pentru menținerea unei sănătăți cardiovasculare adecvate. Deși nu există un program de somn universal valabil, 7-8 ore de odihnă pe noapte sunt recomandate de majoritatea cercetărilor științifice actuale. Conexiunile dintre durata somnului și riscul de hipertensiune arterială pot fi influențate de activarea sistemului nervos simpatic, tulburări hormonale sau perturbarea ritmului circadian.

Este important să continuăm investigarea asocierilor dintre somn și hipertensiune arterială. În timp ce durata somnului este esențială pentru sănătatea cardiovasculară, modul în care ne organizăm programul de odihnă poate avea, de asemenea, un impact semnificativ. Factori precum stilul de viață, comorbiditățile (cum ar fi alimentația excesivă, consumul de alcool, munca în ture de noapte, medicamentele utilizate, anxietatea, depresia și apneea în somn) pot influența riscul de hipertensiune arterială la cei care dorm prea puțin.

Identificarea grupurilor vulnerabile în ceea ce privește cantitatea și calitatea somnului poate ajuta la dezvoltarea unor strategii personalizate pentru a reduce riscul de afecțiuni cardiovasculare asociate.

CITEȘTE ȘI:

ROMÂNIA: Schimbările bruşte de temperatură îi pot afecta pe cei cu probleme de inimă