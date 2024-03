Pesta porcină face din nou ravagii în județul Satu Mare

Asculta acest articol Asculta acest articol

Verificările au vizat: unități de abatorizare, unități de procesare carne și lapte, unități catering, depozite alimentare, hipermarketuri, supermarketuri, piețe agroalimentare, centre de colectare a laptelui materie primă, automate de lapte, unități alimentație publică, baruri, brutării, laboratoare de cofetărie, magazine alimentare și de legume fructe, piețe agro alimentare.

Amendă de 10.000 de lei unui magazin alimentar din Pișcolt



În urma acestor controale au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale din care: o amendă în valoare de 10.000 lei, în cazul unui magazin alimentar din Pișcolt – pentru manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, și 4 avertismente pentru producători particulari de produse lactate și de legume fructe din piețele agro alimentare din Satu Mare, pentru manipularea necorespunzătoare a produselor aduse în piață, pentru comercializare.

În următoarea perioadă inspectori de specialitate din cadrul DSVSA Satu Mare vor continua acțiunile de control în traficul rutier, împreună cu IJP Satu Mare, pentru depistarea de transporturi ilicite de animale vii, carne de pasăre congelată sau refrigerată, precum și produse alimentare de origine animală sau non animală și pentru a preîntâmpina răspândirea P.P.A. și a Gripei Aviare în județul nostru.

Pentru sesizări, reclamații în domeniul sanitar veterinar și al siguranței alimentare, vă rugăm să apelați CALL CENTER la numărul de telefon 0800826787 sau 0261715956.

Focar de pestă porcină la Socond

În aceeași perioadă, medicii veterinari oficiali, din cadrul D.S.V.S.A. – Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au efectuat 34 de controale în exploatații profesionale și non profesionale din județ.

Conform Deciziei de punere în aplicare U.E., în Uniunea Europeană evoluează Influență Aviară – cu focare primare sau secundare în: Austria, Belgia, Germania, Ungaria, Danemarca, Polonia, România, Suedia, Olanda, Slovacia, Ungaria, Cehia, Finlanda, Croația, Moldova și Franța.

Mai evoluează focare active de Influență Aviară, care afectează efective de păsări de crescătorie și sălbatice din U.S A. și Canada.

În această săptămână, conform programului de activitate stabilit, au fost verificate exploatații profesionale și non profesionale de animale, depozite de cereale, cabinete sanitare veterinare, farmacii veterinare, urmărindu-se condițiile de biosecuritate, zooigienă și de bunăstare a animalelor, P.P.A., Influența Aviară, monitorizarea și eliminarea subproduselor improprii consumului uman, existența echipamentelor de protecție, asigurarea unor stocuri de substanțe dezinfectante, dezinsectante și raticide.

A fost aplicată o sancțiune contravențională constând în avertisment, pentru o exploatație non profesională din localitatea Livada – pentru vânzarea/cumpărarea fără documente sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, a animalelor și pentru introducerea fără documente sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, a altor animale în efectivele existente.

În anul 2024, din cei 104 mistreți împușcați în Fondurile de Vânătoare din judeţul Satu Mare, 3 mistreți au fost pozitivi la Pesta Porcină Africană, iar 101 mistreți negativi, în urma examenelor specifice de laborator.

Conform Regulamentului U.E, cu nr. 2469/2023, în această perioadă, evoluează Pestă Porcină Africană, în: Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Lituania, Croația, Letonia, Serbia, Italia, Slovacia, Estonia, Grecia și Macedonia de Nord.

În această perioadă, în județul Satu Mare mai există restricții sanitar-veterinare datorate unui focar de Pestă Porcină Africană, în localitatea Socond.

