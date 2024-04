Practica de 4 ani școlari a elevilor din liceele pedagogice să fie recunoscută la nivel universitar

Asculta acest articol Asculta acest articol

…. să fie recunoscută la nivel universitar. Răspunsul Ligiei Deca a fost că „mi s-a spus că ar fi o problemă de recunoaștere a diplomelor românești în afara granițelor, adică în interiorul Uniunii Europene”. Declarațiile au fost făcute la o ședință cu directorii de școli din județul Mureș.

Dorin Lobonț: „Fiind director de liceu pedagogic, doresc să vă reamintesc că elevele noastre efectuează cam 600 de ore de practică pedagogică, în cei 4 ani școlari. Enorm. La școala de șoferi îți trebuie 40. Ca să fii aviator îți trebuie câteva sute. Inevitabil, în cele 600 de ore ceva se prinde, ceva din tactul pedagogic și didactic. Și atunci mă gândesc că ar fi necesară o normă legislativă prin care această practică pedagogică să fie recunoscută la nivel universitar. Sunt mulți profesori-directori în sală care, probabil, au fost absolvenți de liceu pedagogic. Știm că, în facultăți, practica nu atinge 100 de ore într-un ciclu universitar. Oare nu s-ar putea sprijini acest lucru, știu că există autonomie universitară, astfel încât să valoreze ceva, pentru că statul român cheltuie destul de mulți bani pe învățământul vocațional.”

Ligia Deca: „Apropo de învățământul pedagogic, să știți că am pus și eu exact întrebarea dvs: dacă facem acest număr mare de ore de practică, oare n-am putea să recunoaștem și în învățământul superior? Mi s-a spus că ar fi o problemă de recunoaștere a diplomelor românești în afara granițelor, adică în interiorul Uniunii Europene, pentru că am recunoaște o practică care se bazează pe competențe de învățământ secundar superior, adică de liceu, cu o practică care ar trebui să operaționalizeze cunoștințe teoretice de învățământ superior.

Acesta a fost argumentul pentru care nu am făcut această paralelă. Știu că există o excepție, cred, pentru zona de asistente medicale, și chiar am zis că o să investighez această excepție, tocmai pentru a vedea dacă n-am putea ca această rută vocațională, pe care noi am creionat-o și cu licența didactică, și cu ce mai avem în legea învățământului preuniversitar, să aibă o flexibilitate un picuț mai mare. E un subiect asupra căruia ne ocupăm, tocmai pentru că suntem în proces de construcție a noii cariere didactice, cu standarde, cu tot ceea ce ține de etapele de progres în carieră ș.a.m.d. Și chiar avem nevoie de expertiza liceelor pedagogice aici, pentru că e un lucru bun pe care îl avem și cu tradiție. Și e păcat să pierdem experiența asta.”

Edupedu.ro a scris că, pentru studenții de la programul de licență didactică cu dublă specializare, practica pedagogică ar putea reprezenta cel puțin 55% din disciplinele de specialitate psihopedagogică, potrivit unui proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Educației.

