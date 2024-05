Premierul vede guvernul ca o echipă sudată

Asculta acest articol Asculta acest articol

… răspunzând unei întrebări referitoare la o posibilă remaniere, că o analiză a activităţii miniştrilor are loc săptămânal şi lunar, iar în ultimul an de când este în funcţie nu a auzit de vreun scandal în interiorul echipei guvernamentale, ceea ce reprezintă o premieră în România. “Analiza miniştrilor este săptămânală şi lunară.

Normal, de exemplu săptămâna viitoare – împreună cu domnul Adrian Câciu şi cu ministrul Finanţelor deja am avut o întâlnire premergătoare – urmează să am o discuţie cu fiecare ministru, cu fiecare instituţie, în ceea ce priveşte PNRR-ul şi evoluţiile care sunt pe fiecare jalon. Deci o dinamică, nu e o analiză, ne-am strâns şi hai să vedem ce cap tăiem. De ce sunt foarte mândru? Cu toate că este un guvern de coaliţie, format din PSD şi PNL, în acest an de zile de când sunt prim-ministru n-am auzit de niciun scandal în interiorul echipei guvernamentale. Chiar e o premieră pentru România şi sunt foarte mândru de acest lucru”, a declarat Marcel Ciolacu, el fiind întrebat dacă am putea asista la o remaniere înainte sau după alegeri.