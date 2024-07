Asculta acest articol Asculta acest articol

Analiză statistică: prezența naționalei României la EURO în cifre și recorduri

Campionatul European de Fotbal se pregătește de runda inaugurală din data de 14 iunie, dintre reprezentativa țării gazdă, Germania și Scoția. Din 17 iunie încep emoțiile și pentru suporterii naționalei României, tricolarii având de înfruntat în primul meci reprezentativa Ucrainei, care are un lot evaluat la 379 de milioane Euro, conform Transfermarkt.

Calificată pentru a șasea oară la un Campionat European, naționala noastră pornește cu a treia șansă în grupa E, după Belgia și Ucraina. Ne vom confrunta cu reprezentativa “diavolilor roșii” în cel de-al doilea meci din grupe, pe data de 22 iunie. Naționala pregătită de Domenico Tedesco valorează 584.5 milioane Euro. În ultimul meci din grupă, pe data de 26 iunie vom întâlni reprezentativa Slovaciei, care, valoric ne depășește, lotul național fiind evaluat la 156.4 milioane Euro.

Naționala noastră valorează 92.1 miloane Euro, port drapelul fiind reprezentat de Radu Drăgușin, care joacă în Premier League, la Tottenham și care este evaluat la 25 milioane Euro. Platformele de pariuri sportive și cazinouri acordă României o cotă de 12.00 la câștigarea grupei, în timp ce Belgia are cota 1.44, Ucraina are cota 4.45, iar Slovacia are cota de 10.50.

De asemenea, românii au cota cea mai slabă la calificarea din grupe, 2.02, față de 1.04 pentru Beligia, 1.31 pentru Ucraina și 1.88 pentru Slovacia. În ciuda unei campanii de calificare suprinzătoare, ultimele rezultate din amicale, 0 la 0 cu Bulgaria și Liechtenstein, par să ne condamne în ochii specialiștilor din fotbal. Cu toate acestea, România a reușit și câteva rezultate neașteptate de-a lungul participarilor la Campionatele Europene de Fotbal din 1984 și până în prezent.

Analiza participării naționalei României la EURO 1984, 1996, 2000, 2008 și 2016

În 1984, la Europeanul găzduit de Franța, România a avut de înfruntat reprezentativele Germaniei de Vest, Spaniei și Portugaliei, unele dintre cele mai bine cotate naționale. Chiar dacă a acumulat un singur punct, naționala noastră a avut o prezență mai mult decât onorabilă, marcând 2 goluri prin Boloni (în egalul cu Spania) și Coras (în meciul pierdut cu 2 la 1 contra Germaniei).

În partida contra Portugaliei a încasat gol abia în minutul 81, totalul golurilor primite la acest campionat ridicându-se la 4. Din păcate, în 1996, la Campionatul European găzduit de Anglia, naționala nu a obținut niciun punct și a marcat doar un singur gol, prin Răducioiu, în meciul cu Spania (scor 2 la 1 pentru iberici). În celelalte partide, am pierdut cu același scor, 1 la 0, în fața reprezentativelor bulgare și franceze.

Cu siguranță că, poate cea mai frumoasă amintire legată de un Campionat European pentru România, este cea a participării la turneul final găzduit de Olanda și Belgia. Repartizată în grupa A, în compania Germaniei, Portugaliei și Anglei, naționala tricoloră a răsturnat toate calculele statistice și s-a calificat în sferturi. A marcat de patru ori și a primit același număr de goluri, acumulând 4 puncte în urma egalului cu Germania (1 la 1) și a victoriei contra Angliei (3 la 2).

Împotriva Portugaliei a primit gol abia în minutul 94. În faza sferturilor, Italia, cea care avea să devină vice-campioană la acel European, ne-a învins cu 2 la 0. În 2008, într-o grupă cu Olanda, Franța și Italia, naționala României a obținut 2 puncte, a marcat un gol în egalul cu Italia (1 la 1), a remizat cu Franța și a pierdut cu 2 la 0 în fața Olandei.

La EURO 2016, am primit 4 goluri, am marcat de două ori prin Stancu (în egalul la 1 cu Elveția și în partida pierdută contra vice campioanei Franța cu 2 la 1). De asemenea, am pierdut în mod inexplicabil împotriva Albaniei cu scorul de 1 la 0.

Ce așteptări ar trebui să aibă suporterii naționalei de la EURO 2024?

Am finalizat campania de calificare de pe prima poziție, cu un număr de 6 victorii și patru egaluri și un total de 22 de puncte. Defensiva a funcționat foarte bine, cu numai 5 goluri primite, iar ofensiv, am avut cel mai bun al doilea atac din grupă, cu 16 goluri marcate, fiind depășiți de Elveția.

Statistic, pornim cu a treia șansă, dar, orice este posibil la un turneu final. Mai ales atunci când nu ești favorită și joci fără presiune. În plus, dacă privim retrospectiv, naționala poate produce surprize, așa că, Hai România!