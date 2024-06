Prima reacție a lui Florian Coldea în dosarul DNA inițiat de Cătălin Hideg

Asculta acest articol Asculta acest articol

Florian Coldea, fostul prim adjunct al SRI, a transmis prin avocați un punct de vedere în dosarul de corupție deschis de DNA, unde este acuzat de omul de afaceri Cătălin Hideg că ar fi intervenit în Justiție pentru a obține sentințe mai blânde în schimbul unor sume de bani. Coldea susține că în spatele scandalului se află “mogulii de presă” Sebastian Ghiță de la România TV, Dan Voiculescu de la Antena 3 și Maricel Păcuraru de la Realitatea TV.

„Trebuie să o spun clar și răspicat, așa cum se poate observa și în mod direct, că principalii actori și susținători ai acestei campanii sunt moguli media binecunoscuți – Maricel Păcuraru (condamnat definitiv), Sebastian Ghiță (fugar din 2016 în Serbia, suspectat de implicare în mai multe activități ilegale), Dan Voiculescu (condamnat definitiv) și colaboratorii lor media – Dan Andronic, Cristian Burci, Anca Alexandrescu și alții, precum Cozmin Gușă”, se arată în punctul de vedere transmis de avocații lui Coldea.

Coldea susține și că Sebastian Ghiță are legături cu Federația Rusă: „Fugarul Sebastian Ghiță are conexiuni la nivel înalt cu autoritățile de la Belgrad, beneficiind de protecția instituțiilor sârbe împotriva cererilor de extrădare ale autorităților române. Sub controlul oficialilor sârbi, Ghiță este folosit de decidenți de la Belgrad și are legături cu entități economice suspectate că ar fi proxy ale Federației Ruse pentru promovarea unor interese obscure. Îmi rezerv dreptul de a reveni asupra acestui subiect la momentul potrivit”, potrivit punctului de vedere transmis prin avocați.