Primul turneu al scriitorilor români în Satu Mare după Marea Unire, condus de Corneliu Moldovanu președinte al Societății Scriitorilor Români.

Primul turneu al scriitorilor români în Satu Mare, condus de Corneliu Moldovanu și Liviu Rebreanu după Marea Unire, a fost parte a unei propagande artistico-literare organizate de Ministerul Cultelor și Artelor, alături de Societatea Scriitorilor Români, pentru promovarea culturii în teritoriile alipite. Articolul detaliat îl puteți citi în Informația de Dumnică.

