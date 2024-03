Profesorii din Timiș dau evaluări sumative pe care le asociem conceptului de teză

Asculta acest articol Asculta acest articol

Edupedu.ro a întrebat-o pe Aura Danielescu dacă, în contextul rezultatelor slabe de la simulările examenelor naționale, la nivelul județului Timiș are în vedere reintroducerea obligatorie a tezelor. Amintim că obligativitatea de a susține tezele a fost eliminată în urmă cu doi ani, însă generațiile care acum dau Evaluarea Națională sau BAC-ul nu au dat teze de 4 ani, din cauza pandemiei, adică exact de când au schimbat nivelul de învățământ: gimnaziu sau liceu. Răspunsul integral al șefei ISJ Timiș, în articol.

“În ceea ce privește evaluarea sumativă, pe care o asociem conceptului de teză, cadrele didactice desfășoară activități de evaluare de acest tip, la finalul fiecărui modul”, spune șefa Inspectoratului școlar Timiș. Edupedu.ro a întrebat-o pe șefa ISJ Timiș dacă are în vedere reintroducerea obligatorie a tezelor în județ având în vedere rezultatele de la simulări. La cea de la BAC, aproape 60% dintre elevi au media sub pragul de promovare, în Timiș. Și la Evaluarea Națională, la matematică, un procent similar, 57%, au luat sub 5. Evaluarea Națională nu este condiție de intrare la liceu, elevii putând ajunge la liceu și fără acest examen, dar examenul stabilește o ierarhie pentru repartizarea computerizată a elevilor la liceu, pe baza opțiunilor acestora.

“Scopul primordial al evaluării nu ar trebui să fie numai notarea, ci acela de a avea un tablou concret și corect asupra randamentului elevului și al cadrului didactic, toate acestea vizând reglarea activității celor implicați, dezvoltarea motivației pentru învățare, stimularea dorinței de cunoaștere și a responsabilității, formarea unei imagini de sine, atâta vreme cât vorbim despre o pedagogie a competențelor și nu a conținuturilor”, mai spune Aura Danielescu.

CITEȘTE ȘI:

Planurile de învățământ și organizarea anului școlar 2024- 2025 pentru elevii de la tehnologic