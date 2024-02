Profesorul Gavril Cavași s-a stins din viață la 94 de ani

Elevii români din lotul României la Olimpiada Balcanică de Informatică (BOI) 2023 au obținut două medalii de aur, una de argint și una de bronz, potrivit rezultatelor publicate de organizatori, „dominând categoric competiția”, susține Ministerul Educației (ME) într-o postare de joi seară, 2 noiembrie.

